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Хоккеистки из Подмосковья победили на международном турнире в ОАЭ

15 октября 2024, 16:44
Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск

Женская хоккейная команда WOSK 1147 из Красногорска одержала победу на международном турнире Union Ice Hockey Tournament 2024, который проводился в Объединённых Арабских Эмиратах, сообщает пресс-служба администрации городского округа Красногорск.
«В упорной борьбе российские хоккеистки одолели свои соперниц из сборной ОАЭ и завоевали главный трофей турнира», — говорится в сообщении.
Капитан красногорской команды Иветта Макарова сказал, что победа стала результатом долгих тренировок и любви к спорту.



В соревнованиях в городе Абу-Даби приняли участие 13 женских команд. Помимо россиянок, на лёд турнира вышли представительницы Индии, Бахрейна, Омана, Ирана, Филиппин и Саудовской Аравии. Турнир проводился с 5 по 12 октября.

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#хоккей
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Яхтсмен Комиссаров из Подмосковья выиграл чемпионат России
15 октября 2024, 12:21

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Подмосковный спортсмен Сергей Комиссаров занял высшую ступень пьедестала почёта на чемпионате России по парусному спорту олимпийских классах яхт, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«Сергей Комиссаров из Долгопрудного завоевал золотую медаль проводившейся в рамках национального чемпионата гонки в олимпийском классе «Лазер-стандарт» среди мужчин. Второе место по итогам этой гонки занял представитель Москвы Максим Николаев, а бронзовую медаль получил Даниил Крутских из Санкт-Петербурга», — говорится в сообщении.
В министерстве напомнили, что Сергей Комиссаров является призёром чемпионата Европы, многократным чемпионом России и обладателем Кубков России.

Чемпионат России в олимпийских классах яхт по парусному спорту проводился в Сочи с 7 по 14 октября.

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Metaratings.ru: РФС не вёл переговоров с Казахстаном о товарищеском матче
14 октября 2024, 20:49

Фото: iStock/Andreyuu

Переговоров о товарищеском матче между сборными РФ и Казахстана Российским футбольным союзом (РФС) не велись. Об этом сообщило издание Metaratings.ru.
При этом отмечается, что ранее президент Казахстанской федерации футбола Адилет Барменкулов заявлял о хороших отношениях с РФС и подчеркивал, что соответствующее решение зависит от нынешнего тренера сборной Казахстана Станислава Черчесова. Последний же, однако, заявлял о том, что не против сыграть против России, но напоминал, что такие вопросы решают между собой футбольные федерации.

Ранее бывший футболист «Челси» Юрий Жирков высказал мнение о том, что «Зенит» снова станет чемпионом в нынешнем сезоне РПЛ с вероятностью 99,9%.

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Осипов предрёк приход Дзюбы в Медиалигу
14 октября 2024, 20:38

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Президент Медийной футбольной лиги Николай Осипов выразил уверенность в том, что форвард «Акрона» Артем Дзюба присоединиться к проекту.
«Артём Дзюба рано или поздно придумает что-то своё или сделает это в контексте медиафутбола. Очень хочу, чтобы пришёл Хабиб Нурмагомедов, его любовь к футболу и знакомство с нами даёт надежду на его появление. Мы должны увидеть кого-то не из футбола, но с большим бэкграундом аудитории. Представьте, что автолюбители Давидыч и Гордей объединятся и создадут свою команду? Клёво же», — добавил в беседе с «РБ Спорт» Осипов.

Ранее бывший футболист «Челси» Юрий Жирков высказал мнение о том, что «Зенит» снова станет чемпионом в нынешнем сезоне РПЛ с вероятностью 99,9%.

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Жирков оценил вероятность чемпионства «Зенита» как почти 100%-ую
14 октября 2024, 20:30

Фото: iStock/efks

Бывший футболист «Челси» Юрий Жирков высказал мнение о том, что «Зенит» снова станет чемпионом в нынешнем сезоне РПЛ с вероятностью 99,9%.
«Я остаюсь при своем мнении: вероятность чемпионства «Зенита» — 99,9%. А что поменялось? Две-три игры может «Зенит» проиграть, но другие команды тоже теряют очки. За чемпионство борются «Зенит», «Краснодар», «Локомотив», и ЦСКА ещё может приблизиться. Что касается «Спартака», то за ним я не смотрел в последнее время», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Жирков.

Ранее бывший нападающий московских ЦСКА и «Спартака» Валерий Масалитин выразил удивление и даже посмеялся над новость о приглашении казанским «Соколом» таролога перед матчем с «Пари НН — 2».

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Масалитин отреагировал на приглашение «Соколом» таролога
Масалитин сыронизировал над приглашением «Соколом» таролога
14 октября 2024, 20:22

Фото: iStock/Valeria Venezia

Бывший нападающий московских ЦСКА и «Спартака» Валерий Масалитин выразил удивление и даже посмеялся над новость о приглашении казанским «Соколом» таролога перед матчем с «Пари НН — 2».
«Главный тренер, помимо своих прямых обязанностей, должен быть и хорошим психологом. Если он до этого не дотягивает, тот клуб приглашает сторонних специалистов, чтобы ребят расслабить или настроить перед важной игрой. Но чтобы гадать на картах — я такого не припомню. Может, они будут первопроходцами в этом деле? Так нельзя. Всё решается на поле мастерством игроков. Лучший мотиватор, который должен знать команду — это главный тренер», — объяснил в беседе с Газета.ру Масалитин.

До этого бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская признала, что интерес к российскому футболу у болельщиков действительно падает.

«К сожалению, интерес к российскому футболу падает. Мне не хочется в это верить и признавать, как болельщице. Во многом это связано с паспортом болельщика и отсутствием международных матчей. Это не идет на пользу нашему футболу», — прокомментировала в беседе с «РБ Спорт» Смородская.

Ранее Ольга Смородская заявляла, что полузащитник команды Алексей Батраков является открытием сезона РПЛ, показывающим действительно высокий уровень профессионализма.

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#рпл
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Комментатор Майков возмутился попыткой СКА подарить игрока
14 октября 2024, 20:11

Фото: iStock/gorodenkoff

Комментатор Филипп Майков высказался о том, что недопустимо менять игроков просто так.
Так он прокомментировал попытку санкт-петербургского СКА отдать нападающего Эмиля Галимова в астанинский «Барыс» без компенсации «в рамках дружбы России и Казахстана».

«О каком развитии КХЛ можно говорить, если у нас игроки меняются в рамках дружбы России и Казахстана? КХЛ должна свою позицию обозначить. СКА действует в рамках регламента? Да. Задача КХЛ этот регламент доработать, чтобы потолок зарплат продолжал работать. Для всех одинаково», — пояснил свою позицию в беседе с Газета.ру Майков.

До этого нападающий «Торпедо» Бобби Линч высказал уверенность в том, что команда сможет добиться большего в этом сезоне.

«Я рад, что продлил контракт и продолжаю играть за «Торпедо». Думаю, что наша команда в этом сезоне сильнее, чем в прошлом. У нас мощное нападение. Поэтому мы можем добиться многого в этом году. У нас есть воля и мастерство, и ребята хотят добиться результата. Надеюсь, мы сможет пройти этот путь до конца», — отметил в беседе с «РБ Спорт» Линч.

Ранее капитан «Трактора» Владимир Ткачёв высказывался о старте клуба в регулярном сезоне-2024/25 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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#спорт
#кхл
#компенсации
#контракт
#казань
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Украинского гроссмейстера поймали на жульничестве благодаря уборщице
El Mundo: шахматиста родом с Украины сняли с чемпионата Испании за мошенничество
14 октября 2024, 19:11

Фото: iStock/marchmeena29

Представляющий с 2023 года Румынию украинский гроссмейстер Кирилл Шевченко отстранен от участия в чемпионате Испании по шахматам за мошенничество. Об этом информирует El Mundo.
Шевченко стали подозревать после победы над пятикратным чемпионом Испании Пако Вальехо во втором раунде турнира. Уточняется, что украинский шахматист слишком часто выходил в туалет и подолгу задерживался в закрытой кабинке. Его заподозрили в использовании шахматного приложения на мобильном телефоне.

Примечательно, что в туалете действительно был найден телефон. Позже судьи установили, что накануне уборщица уже нашла другое мобильное устройство и отдала его на ресепшен отеля, где проходит турнир. Выяснилось, что оно также принадлежало Шевченко.

Оргкомитет соревнований, выслушав все стороны, принял решение об исключении шахматиста и аннулировании результатов двух сыгранных им партий.

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В Раменском 12 октября состоялся турнир по фиджитал-единоборствам
14 октября 2024, 15:33

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

Представители Московской области приняли участие в уникальных соревнованиях по фиджитал-единоборствам, которые проходили в Раменском городском округе 12 октября, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Участники состязаний соревновались друг с другом на приставке PlayStation 5 в рамках киберспортивной дисциплины «Mortal Kombat», после чего провели десятиминутные поединки по спортивной борьбе грэпплинг в формате «до болевого или удушающего, без баллов». Итоги обоих раундов были суммированы, что позволило определить победителя.

Турнир проходил в формате матчевой встречи 3 на 3. Команда «Savior Раменское» боролась за победу против сборной гостей из городских округов Люберцы, Жуковский и Рязань.

В первом раунде Равиль Мутовалов из Раменского потерпел поражение от Михаила Пантелеева из Жуковского.

Во втором раунде Дмитрий Петров из Раменского взял верх над Шерзодбеком Тухтаевым из Красково.

В финальной схватке Екатерина Яр из Раменского оказалась сильнее Александры Левкиной из Рязани. В итоге команда «Savior Раменское» праздновала успех.

«Такой формат командного фиджитал-противостояния я видела только на Играх Будущего в Казани. А сейчас и у нас в подмосковном Раменском. Счастлива быть частью такого события, мы в авангарде! У этого формата очень большой потенциал», — поделилась эмоциями профессиональный боец ММА, призер Кубка России по спортивной борьбе грэпплинг Екатерина Яр.
После командного фиджитал-турнира прошли открытые соревнования для детей и взрослых. В них участвовали спортсмены из Раменского, Красногорска, Лыткарино, Люберец, Жуковского, Дзержинского, Бронниц, Котельников и Москвы.

Мероприятие состоялось в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

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#соревнования
#спортсмены
#московская область
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Подмосковные бадминтонисты выиграли шесть медалей на чемпионате России
14 октября 2024, 13:22

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Одну золотую, три серебряные и две бронзовые медали завоевали спортсмены из Московской области на личном чемпионате России по бадминтону, сообщает пресс-служба Минспорта региона.
«Золотую медаль выиграл представитель Подмосковья Артур Печенкин в тандеме с москвичом Александром Зинченко. Кроме того, Печенкин завоевал серебряную медаль в одиночном разряде», — говорится в сообщении.
Серебряные медали чемпионата выиграли также подмосковные спортсмены Александр Григоренко и Глеб Степаков в мужском парном разряде и Глеб Степаков в смешанном парном разряде в дуэте с башкирской спортсменкой Алиной Давлетовой.

Бронзовые награды в копилку подмосковной сборной принесли Владислав Добычкин в одиночном разряде и Алина Бусыгина в тандеме с представительницей Москвы Марией Суховой.

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#минспорта мо
#чемпионат россии
#медали
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