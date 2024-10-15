Хоккеистки из Подмосковья победили на международном турнире в ОАЭ

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск
Женская хоккейная команда WOSK 1147 из Красногорска одержала победу на международном турнире Union Ice Hockey Tournament 2024, который проводился в Объединённых Арабских Эмиратах, сообщает пресс-служба администрации городского округа Красногорск.
«В упорной борьбе российские хоккеистки одолели свои соперниц из сборной ОАЭ и завоевали главный трофей турнира», — говорится в сообщении.Капитан красногорской команды Иветта Макарова сказал, что победа стала результатом долгих тренировок и любви к спорту.
В соревнованиях в городе Абу-Даби приняли участие 13 женских команд. Помимо россиянок, на лёд турнира вышли представительницы Индии, Бахрейна, Омана, Ирана, Филиппин и Саудовской Аравии. Турнир проводился с 5 по 12 октября.
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