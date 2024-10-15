65-летний тяжелоатлет из Подмосковья завоевал золото международного турнира

Фото: пресс-служба администрации Можайского г.о.
Тяжелоатлет Владимир Яковенко из подмосковного Можайска завоевал золотую медаль на международных соревнованиях по пауэрлифтингу и отдельным его движениям WPC, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«65-летний ветеран спорта Владимир Яковенко выступал в упражнении русский жим в весовой категории до 100 кг. Это новая для него категория: обычно он выступает в весе до 110 кг. По итогам турнира Владимир Яковенко занял в этом весе первое место и завоевал Кубок турнира», — говорится в сообщении.Отмечается, что Владимир Яковенко также стал победителем и в абсолютном зачёте соревнований.
Турнир по пауэрлифтингу проводился на площадке отеля Skypoint Luxe-Sheraton Moscow Sheremetyevo. Участниками соревнований стали 330 спортсменов.
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