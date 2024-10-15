Яхтсмен Комиссаров из Подмосковья выиграл чемпионат России

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Подмосковный спортсмен Сергей Комиссаров занял высшую ступень пьедестала почёта на чемпионате России по парусному спорту олимпийских классах яхт, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«Сергей Комиссаров из Долгопрудного завоевал золотую медаль проводившейся в рамках национального чемпионата гонки в олимпийском классе «Лазер-стандарт» среди мужчин. Второе место по итогам этой гонки занял представитель Москвы Максим Николаев, а бронзовую медаль получил Даниил Крутских из Санкт-Петербурга», — говорится в сообщении.В министерстве напомнили, что Сергей Комиссаров является призёром чемпионата Европы, многократным чемпионом России и обладателем Кубков России.
Чемпионат России в олимпийских классах яхт по парусному спорту проводился в Сочи с 7 по 14 октября.
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