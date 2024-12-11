Бегунья из Реутова Лукшина вошла в топ-20 в России

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Анна Лукшина из Реутова вошла в двадцатку лучших бегунов России за 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Подмосковной спортсменке помогло участие в XXXIII Московском сверхмарафоне «Сутки бегом» в дисциплине «бег 24 часа». Также ы сентябре Анна стала победительницей Backyard Ultra Moscow – гонки на выбывание, где нет призовых мест. Также до самого финиша никто не знает, сколько продлится гонка и сколько пробежит победитель. Анна преодолела 31 круг длиной 6706 м каждый», – говорится в сообщении.Как отметили в администрации, в Реутове большое внимание уделяется развитию спортивной инфраструктуры. В ближайшее время на базе нового строящегося ФОК откроется новый муниципальный физкультурный зал для занятий гимнастикой, баскетболом и другими видами спорта.
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Лора Луганская