Бэкхэм сделал неожиданный подарок Овечкину за рекорд в НХЛ

Бутсы за рекорд в НХЛ подарил хоккеисту Александру Овечкину экс-футболист английской сборной Дэвид Бэкхэм. Об этом в соцсетях сообщила жена российского бомбардира Анастасия Шубская. На бутсах есть автограф и поздравления по случаю снайперского рекорда.