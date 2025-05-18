Бэкхэм сделал неожиданный подарок Овечкину за рекорд в НХЛ

Александр Овечкин (Фото: РИА Новости/Алексей Алексеев)
Бутсы за рекорд в НХЛ подарил хоккеисту Александру Овечкину экс-футболист английской сборной Дэвид Бэкхэм. Об этом в соцсетях сообщила жена российского бомбардира Анастасия Шубская. На бутсах есть автограф и поздравления по случаю снайперского рекорда.
«Огромные поздравления с 895 голами — немного больше, чем у меня», — написано на белых бутсах.Шубская поблагодарила английского спортсмена, выложив видео в сториз в соцсетях.
На счету Овечкина 897 шайб, мужчина побил рекорд канадского хоккеиста Уэйна Гретцки в 894 шайбы.
«Вашингтон» уступил «Каролине Харрикейнз» в серии со счетом 1-4, завершив борьбу за Кубок Стэнли.
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