Павел Погребняк: «Краснодар» ментально не готов к чемпионству

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Бывший нападающий сборной России Павел Погребняк в беседе с «РБ Спорт» поделился мнением о борьбе за чемпионство в текущем сезоне Российской премьер-лиги.
По его словам, «Краснодар» пока не готов ментально к завоеванию титула.
На данный момент, после 28 туров, «Краснодар» возглавляет таблицу РПЛ, набрав 61 очко и опережая «Зенит» на один балл.
Следующую встречу команда Мурада Мусаева проведет 17 мая в 14:00 по московскому времени на выезде против «Оренбурга».
«Зенит» сыграет в гостях с «Ростовом» 18 мая. Начало матча — в 19:00 мск.
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«Чемпионство зависит от "Краснодара". Каждый матч для обеих команд очень важный. Я не уверен, что в ментальном плане "Краснодар" готов к завоеванию чемпионства в этом сезоне. Если бы они были готовы, то уже стали бы победителями. Но все может быть. Развязка в этом году может быть такая же, как и в прошлом. Может быть, после 29-го тура уже "Зенит" будет диктовать условия», — отметил Погребняк.
На данный момент, после 28 туров, «Краснодар» возглавляет таблицу РПЛ, набрав 61 очко и опережая «Зенит» на один балл.
Следующую встречу команда Мурада Мусаева проведет 17 мая в 14:00 по московскому времени на выезде против «Оренбурга».
«Зенит» сыграет в гостях с «Ростовом» 18 мая. Начало матча — в 19:00 мск.
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Дайана Хусинова