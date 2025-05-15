Павел Погребняк: «Краснодар» ментально не готов к чемпионству

ЦСКА опередил своих соперников по РПЛ в плане заработков из призового фонда FONBET Кубка России. Об этом пишет портал Metaratings.ru, основываясь на своих подсчетах. Уточняется, что выплаты клубу из Москвы составят не менее 204,93 миллиона рублей.