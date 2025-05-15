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Булыкин о главном тренере ЦСКА: «рано говорить, но потенциал у Николича есть»

Фото: istockphoto / gorodenkoff

Фото: istockphoto / gorodenkoff

Экс-игрок сборной России Дмитрий Булыкин в интервью «РБ Спорт» высказался о главном тренере ЦСКА Марко Николиче.
Сербский специалист возглавил московский клуб летом 2024 года. Ранее он уже работал в России — с «Локомотивом», с которым завоевал Кубок страны в сезоне 2020/21.

«Николич — лучший тренер сезона? Пока рано говорить, но потенциально — да. При нем ЦСКА выглядит уверенно. Команда шикарно проводит весну, чего стоит только ответный матч с «Зенитом» в Кубке. В общем, если ЦСКА выиграет трофей, то можно будет назвать Николича лучшим в этом сезоне», — отметил Булыкин.

После 28 туров РПЛ ЦСКА занимает третью строчку в таблице, набрав 55 очков.

В суперфинале FONBET Кубка России команда Николича сыграет с победителем финала Пути регионов, где встретятся «Спартак» и «Ростов».

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Павел Погребняк: «Краснодар» ментально не готов к чемпионству
15 мая 2025, 17:08

Фото: istockphoto / Andreyuu

Бывший нападающий сборной России Павел Погребняк в беседе с «РБ Спорт» поделился мнением о борьбе за чемпионство в текущем сезоне Российской премьер-лиги.
По его словам, «Краснодар» пока не готов ментально к завоеванию титула.

«Чемпионство зависит от "Краснодара". Каждый матч для обеих команд очень важный. Я не уверен, что в ментальном плане "Краснодар" готов к завоеванию чемпионства в этом сезоне. Если бы они были готовы, то уже стали бы победителями. Но все может быть. Развязка в этом году может быть такая же, как и в прошлом. Может быть, после 29-го тура уже "Зенит" будет диктовать условия», — отметил Погребняк.

На данный момент, после 28 туров, «Краснодар» возглавляет таблицу РПЛ, набрав 61 очко и опережая «Зенит» на один балл.

Следующую встречу команда Мурада Мусаева проведет 17 мая в 14:00 по московскому времени на выезде против «Оренбурга».

«Зенит» сыграет в гостях с «Ростовом» 18 мая. Начало матча — в 19:00 мск.

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Стоцкий: «Зенит» может обогнать «Краснодар», у команды есть чемпионский дух
15 мая 2025, 16:11

Фото: iStock/Rost-9D

Бывший защитник «Краснодара» Дмитрий Стоцкий высказался о шансах «Зенита» на победу в Российской Премьер-Лиге (РПЛ), а также оценил сильные стороны «сине-бело-голубых», передает Metaratings.ru.
По словам экс-защитника «Краснодара», в какой-то момент «Зенит» начал буксовать, однако теперь он может обогнать «Краснодар».

«У «Зенита» есть чемпионский дух, несмотря на уход Вендела и Клаудиньо. И еще у клуба есть большая и качественная обойма со множеством футболистов, которые умеют побеждать», — отметил Стоцкий.

После 28 туров в этом сезоне РПЛ «Краснодар» с 61 очком лидирует в турнирной таблице, опережая «Зенит» на один балл.

Ранее стало известно, в чем ЦСКА опередил все клубы РПЛ. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#уход
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Луценко: руководство «Динамо» встряхнуло команду увольнением Лички
15 мая 2025, 15:33

Фото: iStock/papa42

Бывший нападающий московского «Динамо» Евгений Луценко поделился мнением о работе Ролана Гусева в качестве исполняющего обязанности главного тренера команды и оценил его шансы стать полноценным наставником «бело-голубых».
«Гусев не внес значительных изменений в игру «Динамо» после отставки Лички. В последних двух матчах эмоции сыграли большую роль. Увольнение Лички, безусловно, встряхнуло команду, что и позволило добиться двух побед над сильными соперниками», – отметил Луценко в интервью Metaratings.ru.
По его словам, на данный момент Гусев не изменил тактику команды, но игроки стали более раскрепощенными. Тем не менее есть сомнения, что руководство решит оставить Гусева на посту главного тренера. Скорее всего, предпочтение будет отдано более опытному тренеру или иностранцу, добавил Луценко.

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В «Спартаке» выразили надежду, что на кубковом матче против «Ростова» будет аншлаг
Дмитрий Зеленов: в «Спартаке» ждут аншлаг на кубковом матче против «Ростова»
15 мая 2025, 15:27

Фото: iStock/matimix

Руководитель пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов поделился информацией о продаже билетов на финальный матч Пути регионов FONBET Кубка России против «Ростова».
Он отметил, что в продаже осталось около тысячи билетов и выразил надежду на аншлаг, приводит его слова Metaratings.ru.

Напомним, матч между «Спартаком» и «Ростовом» пройдет 15 мая на «Лукойл Арене». Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени, и свисток главного арбитра Кирилла Левникова даст старт игре. Ранее сообщалось, что ЦСКА стал лидером среди команд РПЛ по доходам из призового фонда FONBET Кубка России. Согласно данным портала Metaratings.ru, клуб из Москвы получит не менее 204,93 миллиона рублей.

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Стало известно, в чем ЦСКА опередил все клубы РПЛ
ЦСКА опередил все клубы РПЛ по заработкам в FONBET Кубке России
15 мая 2025, 13:25

Фото: istockphoto/NiseriN

ЦСКА опередил своих соперников по РПЛ в плане заработков из призового фонда FONBET Кубка России. Об этом пишет портал Metaratings.ru, основываясь на своих подсчетах. Уточняется, что выплаты клубу из Москвы составят не менее 204,93 миллиона рублей.
Победа над петербургским «Зенитом» принесет «красно-синим» 77,06 миллиона рублей из турнирного призового фонда. Кроме того, «Армейцы» заработали 50,6 миллиона за матчи финала РПЛ. Речь идет о матчах 30 апреля и 14 мая. Помимо этого, по турнирному регламенту за участие в Суперфинале ЦСКА положены 26,46 миллиона. К этому прибавляется 11,34 миллиона при выполнении маркетинговых требований.

При выходе в финал Пути РПЛ «Армейцы» получили 127,87 миллиона рублей — за итоги плей-офф и группового этапа. Отмечено, что сумма в 204,93 миллиона — это больше, нежели у любого участника Кубка сезона 2024/25. Общий призовой фонд равен полутора миллиардам рублей.

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