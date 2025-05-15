Булыкин о главном тренере ЦСКА: «рано говорить, но потенциал у Николича есть»

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Экс-игрок сборной России Дмитрий Булыкин в интервью «РБ Спорт» высказался о главном тренере ЦСКА Марко Николиче.
Сербский специалист возглавил московский клуб летом 2024 года. Ранее он уже работал в России — с «Локомотивом», с которым завоевал Кубок страны в сезоне 2020/21.
После 28 туров РПЛ ЦСКА занимает третью строчку в таблице, набрав 55 очков.
В суперфинале FONBET Кубка России команда Николича сыграет с победителем финала Пути регионов, где встретятся «Спартак» и «Ростов».
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«Николич — лучший тренер сезона? Пока рано говорить, но потенциально — да. При нем ЦСКА выглядит уверенно. Команда шикарно проводит весну, чего стоит только ответный матч с «Зенитом» в Кубке. В общем, если ЦСКА выиграет трофей, то можно будет назвать Николича лучшим в этом сезоне», — отметил Булыкин.
После 28 туров РПЛ ЦСКА занимает третью строчку в таблице, набрав 55 очков.
В суперфинале FONBET Кубка России команда Николича сыграет с победителем финала Пути регионов, где встретятся «Спартак» и «Ростов».
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Дайана Хусинова