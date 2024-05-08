Беленов раскрыл секрет спортивного долголетия

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Голкипер «Факела» Александр Беленов, которому скоро исполнится 38 лет, рассказал, что ему удаётся сохранять спортивную форму благодаря любви к футболу.
«В чём секрет? Я еще и не старый. Если брать полевых игроков, то им нужно много бегать, много силовых тренировок. У меня чуть другая задача. Никакого секрета нет – я просто люблю футбол. Без футбола никак, даже в отпуске», — поделился в беседе с «РБ Спорт» Беленов.
Ранее футбольный тренер Валерий Непомнящий высказал мнение об отсутствии форварда Артёма Дзюбы в основе «Локомотива». По его словам, команде очень сложно судить, потому что никто не знает ситуации изнутри. При этом Дзюба получил травму, и команда несколько матчей провела без него, напомнил Непомнящий.
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