Тренер «Рубина» Рахимов оценил последствия шутки Безрукова

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Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов заявил, что шутка полузащитника казанцев Руслана Безрукова о якобы «вознаграждении от «Краснодара» за победу над «Зенитом» никак не скажется на команде.
«Считаю ли я, что история с Безруковым негативно повлияет на общение игроков и тренеров с прессой? Нет, никак не скажется, нормальным будет общение, как и раньше», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Рахимов.
До этого шутка Безрукова, сказанная спортсменом после матча с «Зенитом», вызвала общественный резонанс, а после интервью было открыто дело в комитете по этике по поводу этого высказывавания.
Ранее бразильский футболист, полузащитник клуба «Краснодар» Кади Боржес заявил, что его клуб будет до конца бороться за чемпионство в РПЛ, отставание от первого места – всего четыре очка.
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