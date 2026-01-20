Российский вратарь Бобровский устроил «ледовое побоище» в матче НХЛ

20 января 2026, 06:44

Российский хоккеист Бобровский набросился на вратаря соперника в матче НХЛ

Сергей Бобровский (Фото: РИА Новости / Алексей Филиппов)

В матче регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Флорида Пантерз» и «Сан‑Хосе Шаркс» вратари команд устроили рукопашную схватку. Российский голкипер Сергей Бобровский вступил в противостояние с американским вратарём Алексом Недельковичем.