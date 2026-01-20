Российский вратарь Бобровский устроил «ледовое побоище» в матче НХЛ
В матче регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Флорида Пантерз» и «Сан‑Хосе Шаркс» вратари команд устроили рукопашную схватку. Российский голкипер Сергей Бобровский вступил в противостояние с американским вратарём Алексом Недельковичем.
Как информирует Телеграм-канал SHOT, это первая драка голкиперов в лиге с 2020 года. Инцидент случился в третьем периоде при счёте 3:1 в пользу «Сан‑Хосе».
Потасовка началась среди полевых игроков. Нападающий «Флориды» Эван Родригес применил силовой приём против защитника Венсана Деарне. К конфликту подключились другие хоккеисты, в том числе вратарь «Шаркс» Алекс Неделькович, который несколько раз ударил Родригеса.
Бобровский, оставив ворота, пробежал через всю площадку, чтобы заступиться за товарища. Вратари вступили в рукопашную схватку в полной экипировке. Бобровский неплохо начал, сбив шлем с оппонента, однако драка победителей не выявила. Разнять дерущихся удалось лишь после того, как оба оказались на льду в горизонтальном положении.
В результате оба хоккеиста получили по семь минут штрафа. Матч завершился победой «Сан‑Хосе» со счётом 4:1. По итогам встречи Бобровский отразил 24 броска по своим воротам.
