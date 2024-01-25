Белоруска Соболенко пробилась в финал Australian Open

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Теннисистка из Белоруссии, действующая чемпионка Australian Open Арина Соболенко смогла победить американку Кори Гауфф в матче 1/2 финала Открытого чемпионата Австралии в Мельбурне.
Ранее сообщалось, что россиянин Даниил Медведев встретится с немцем Александром Зверевым в полуфинале Australian Open 2024 года. Матч состоится 26 января. Соперник Медведева стал известен после победы в четвертьфинале Зверева над испанцем Карлосом Алькарасом. Встреча закончилась счетом 6:1, 6:3, 6:7 (2:7), 6:4.
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Мария Фирсова