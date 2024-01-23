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Российского финала не будет: Рублёв проиграл в 1/4 финала Australian Open

23 января 2024, 18:32
Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Российский теннисист Андрей Рублёв проиграл в 1/4 финала Australian Open итальянцу Яннику Синнеру в трёх партиях. Растаяли надежды на возможную встречу в главном матче турнира двух россиян; борьбу продолжает только Даниил Медведев.

Рублёв, занимающий пятую строчку в мировом рейтинге, проиграл десятый четвертьфинал турниров «Большого шлема» из десяти, в которых принимал участие, сообщает «Чемпионат.ком». Его соперник в этом матче является четвёртой ракеткой мира. Матч получился в целом равным, но Синнер в большинстве эпизодов был чуть точнее, чуть внимательнее и закончил игру в свою пользу — 6:4, 7:6 (7:5), 6:3. Стоит отметить, что во втором сете на тай-брейке россиянин вёл со счётом 5:1, но больше не сумел взять в укороченном гейме ни одного очка и проиграл его, а с ним и партию.

Надежды российских болельщиков теперь связаны с Даниилом Медведевым. Завтра в четвертьфинальном матче россиянин, занимающий в мировом рейтинге третье место, встретится с девятой ракеткой мира Хубертом Хуркачем из Польши.

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Экс-спортдиректор Орещук: «Команда не потеряет движения с приходом Гафина»
23 января 2024, 18:09

Фото: istockphoto.com/FotografieLink

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук заявил, что уход Юрия Соловьева с поста председателя совета директоров московского клуба не ухудшит состояние клуба.
В то же время он выразил сожаление по поводу того, что Соловьёв покидает занимаемую им должность.

«Юрий Соловьев радел за клуб, результаты команды. Обидно и грустно, что он оставил свой пост. Мне было приятно с ним работать. Дмитрий Александрович — правая рука Соловьева, поэтому ничего сверхъестественного в замене не вижу. «Динамо» ничего не потеряет после ухода Соловьева. <…> «Динамо» не потеряет движения вперед с приходом Гафина на пост председателя совета директоров», — пояснил в беседе с «РБ Спорт» Орещук.

Он отметил, что разница будет заключаться в том, что ключевые моменты будут согласовывать дольше, чем было ранее.

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Хоккеист Филатов заявил о завышенных ожиданиях от Ковальчука
23 января 2024, 17:53

Фото: istockphoto.com/Artur Didyk

Бывший нападающий молодежной сборной России Никита Филатов заявил, что игра форварда Ильи Ковальчука в «Спартаке» находится на должном уровне, а проблема кроется в завышенных ожиданиях от него.
«Я не согласен с тем, что Ковальчук не вывозит и занимает чье-то место. От него у всех завышенные ожидания. Мне кажется, что он справляется с той ролью, которую ему дают. Четыре шайбы в десяти матчах – это вполне достойно. Хватит привязывать поражения к одному игроку. Илья – не вратарь, на которого можно валить вину за ключевые ошибки. Он играет вполне на уровне. Да, какое-то время у него уходит на адаптацию, на то, чтобы привыкнуть к темпу», – отметил в беседе с «РБ Спорт» Филатов.

Он добавил, что в полной мере оценить игру спортсмена можно будет по возвращении в команду таких лидеров, как Павла Порядина, Михаила Мальцева, Ивана Морозова и Андрея Локтионова.

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#спортсмены
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Подмосковные гонщики завоевали три медали этапа Кубка России по ралли «Золотые купола»
23 января 2024, 17:20

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Одну золотую и две бронзовые медали завоевали гонщики из Подмосковья на третьем этапе Кубка России по ралли «Золотые купола», который проводился в Ярославской области, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«Золото завоевал Дмитрий Ловцов из Балашихи в команде с ярославцем Андреем Головкиным в классе «1600Н». В этой же дисциплине бронза досталась экипажу Андрея Олейникова из Люберец и Николая Борисёнку из Москвы», — отмечается в сообщении.

Вторую бронзовую медаль завоевал в абсолютном зачёте гонщик из подмосковного Хотькова Александр Маранов в команде с ярославцем Дмитрием Карповым.

Всего в соревнованиях принимали участие 36 экипажей.

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#подмосковье
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Подмосковные спортсменки примут участие в турнире по хоккею с мячом на Кубок Патриарха
23 января 2024, 16:05

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Подмосковные спортсмены примут участие XIV турнире по хоккею с мячом на Кубок Патриарха среди девочек. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
XIV Кубок Патриарха пройдет с 14 по 16 февраля на Красной площади.

«Турнир по русскому хоккею среди девочек 2012-2013 годов рождения состоится на льду ГУМ-катка на Красной площади. В соревнованиях примут участие 7команд: ВЦФКС-ХФК «Всеволожск» Ленинградской области, сборная команда Мурманской области, СШ «Олимпия» Свердловской области, КГАУ ДО «СШОР по хоккею с мячом «Енисей» из Красноярска, МБУ ДО КСШОР «Зоркий» из Красногорска, сборная Иркутской области и сборная Республики Алтай», — поделились в министерстве.

Стоит отметить, что турнир на призы Святейшего Патриарха Московского и всея Руси проводится ежегодно с 2012 года на Красной площади.

Кроме этого, участники турнира среди мальчиков будут известны после отборочных матчей, которые проводятся с 27 января по 4 февраля.

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В Подмосковье начнется отборочный этап всероссийского турнира «Чудо-шашки»
23 января 2024, 12:30

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

В Подмосковье стартует отборочный этап всероссийского турнира «Чудо-шашки» среди общеобразовательных учреждений. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Отборочный этап пройдет с 26 января по 1 марта на территории всей Московской области.

«Отбор в рамках муниципального этапа состоится в дистанционном онлайн-формате на игровой платформе «Gambler». Следующий этап – региональный – пройдёт в очном формате 31 марта в городе Щёлково. В нём примут участие 30 сильнейших команд муниципального этапа. Победитель регионального уровня будет представлять Московскую область на всероссийском этапе», — поделились в министерстве.

Стоит отметить, что принять участие могут команды в составе четырех человек до 14 лет. Заявка подается онлайн на платформе «Gambler».
Кроме этого, для всех желающих проведут бесплатный обучающий вебинар «по методике обучения игре в шашки детей дошкольного и школьного возраста» 9 февраля.

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В Московской области состоятся международные соревнования по плаванию Swimcup
23 января 2024, 10:06

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

В Подмосковье пройдут четыре турнира по плаванию международной серии Swimcup. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Соревнования по плаванию в бассейне на длинные и спринтерские дистанции будут проходить в Раменском и Рузском городских округах.

В общей сложности в четырех заплывах примут участие около 400 спортсменов.

«Для нас очень важны заплывы, которые проводятся в Подмосковье. Старты в регионе традиционно собирают сильных пловцов-любителей и это, конечно, делает наши соревнования зрелищнее. В этом году на ключевых стартах будут присутствовать известные спортсмены, которые не только примут участие в финальных фотосессиях, но и поделятся своими историями успеха с пловцами. Все старты будут показаны в режиме онлайн-трансляций», – отметил организатор соревнований Евгений Безрученко.

Кроме этого, первые заплывы пройдут уже 28 января в бассейне «Сатурн» Раменского городского округа.


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Теннисистка Петрова назвала Калинскую быстрой и шустрой
22 января 2024, 18:51

Фото: istockphoto.com/Алексей Даничев

Бронзовый призер Олимпиады-2012, экс третья ракетка мира, основатель детской школы большого тенниса Надежда Петрова заявила, что выступление россиянки Анны Калинской ей очень понравилось.
Она охарактеризовала спортсменку как быструю и шуструю.

«Мне понравилось, как Калинская играла эти матчи и как держалась, у неё была борьба с опытной американкой Слоан Стивенс. Мне, в целом, нравится игра Анны. Она лёгкая, быстрая, шустрая, хорошо подходит ногами к мячу. У неё резкие, пушечные удары, она очень хорошо раскладывает соперниц и не даёт им перехватить инициативу, играет первым номером. Дальше она будет играть с более опытными соперницами, поэтому ей важно собраться и не думать, кто стоит перед ней», — прокомментировала в беседе с Газета.ру Петрова.

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Определились все четвертьфинальные пары в женском турнире Australian Open-2024
22 января 2024, 18:44

Фото: istockphoto/microgen

Стали известны все участницы четвертьфинальных матчей женской сетки Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Из россиянок до этой стадии турнира сумела добраться только Анастасия Калинская.
В 1/4 финала соперницей российской теннисистки, занимающейся в мировом рейтинге 75-е место, станет китаянка Чжэн Циньвэнь, которая находится на 12-й позиции в мировой табели о рангах. Матч состоится в среду, 24 января. В этот же день в другой четвертьфинальной паре встретятся чешская спортсменка Линда Носкова, занимающая 50-е место в рейтинге WTA, и главная сенсация турнира — 93-я ракетка мира украинка Диана Ястремская. Пробившись в основной турнир через квалификацию, она провела на кортах Мельбурна уже семь матчей, а в 1/8 финала сумела переиграть сильную теннисистку из Белоруссии, экс-первую ракетку мира Викторию Азаренко.

Днём ранее, 23 января, в двух других четвертьфинальных поединках встретятся Марта Костюк (Украина) и Кори Гауфф (США, 4-я ракетка мира), а также Барбара Крейчикова (Чехия, 9), выбившая из турнира нашу юную Мирру Андрееву) и Арина Соболенко (Белоруссия, 2).

Калинской досталась очень серьёзная соперница, но даже если Настя проиграет, она всё равно может считать этот турнир удачным. Ранее на Australian Open она неизбежно вылетала уже в первом раунде. Задорной игрой и ослепительной улыбкой россиянка в этом году уже покорила австралийскую публику. Интересно, что для того, чтобы выразить поддержку Анастасии, зрители на ломаном русском языке поют песню «Калинка-малинка», уловив созвучие с её фамилией.

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#чехия
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Агент Вустер сообщил о возможном переходе в РПЛ Букари
22 января 2024, 18:01

Фото: istockphoto.com/StudioQ1

Футбольный агент Джордж Вустер заявил «РБ Спорт», что ганский футболист Осман Букари может приехать в Россию.
«У Османа Букари есть несколько предложений, скоро всё должно решится. Что касается России, то Осман готов приехать в Российскую Премьер-лигу, поскольку интерес оттуда есть», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Вустер.

До этого бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал игру нападающего «Локомотива» Сергея Пиняева, отметив, что спортсмену недостаёт стабильности. При этом, специалист подчеркнул талант спортсмена, который всё ещё продолжает искать своё место во взрослом футболе.

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