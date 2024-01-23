Российского финала не будет: Рублёв проиграл в 1/4 финала Australian Open

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Российский теннисист Андрей Рублёв проиграл в 1/4 финала Australian Open итальянцу Яннику Синнеру в трёх партиях. Растаяли надежды на возможную встречу в главном матче турнира двух россиян; борьбу продолжает только Даниил Медведев.
Надежды российских болельщиков теперь связаны с Даниилом Медведевым. Завтра в четвертьфинальном матче россиянин, занимающий в мировом рейтинге третье место, встретится с девятой ракеткой мира Хубертом Хуркачем из Польши.
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