Стало известно, с кем встретится в полуфинале Australian Open Медведев

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
Россиянин Даниил Медведев встретится с немцем Александром Зверевым в полуфинале Australian Open 2024 года.
Матч состоится 26 января. Соперник Медведева стал известен после победы в четвертьфинале Зверева над испанцем Карлосом Алькарасом. Встреча закончилась счетом 6:1, 6:3, 6:7 (2:7), 6:4.
Ранее сообщалось, что российский теннисист Андрей Рублёв проиграл в 1/4 финала Australian Open итальянцу Яннику Синнеру в трёх партиях. Растаяли надежды на возможную встречу в главном матче турнира двух россиян, борьбу продолжает только Даниил Медведев.
Открытый чемпионат Австралии проходит с 14 по 28 января в Мельбурне. Призовой фонд превышает 57 млн долларов.
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Ранее сообщалось, что российский теннисист Андрей Рублёв проиграл в 1/4 финала Australian Open итальянцу Яннику Синнеру в трёх партиях. Растаяли надежды на возможную встречу в главном матче турнира двух россиян, борьбу продолжает только Даниил Медведев.
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Мария Фирсова