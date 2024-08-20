Белявский объяснил, почему Россию не допустят до Олимпиады-2028

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Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Давид Белявский высказал мнение о том, что Россию не допустят до Олимпиады-2028, поскольку соревнования будут проходить в США.
«Могу ли остаться до следующих Олимпийских игр? Это зависит от того, позволят ли силы. Если через четыре года буду конкурентоспособным, то почему бы и нет? Но я думаю, что нас не допустят до Олимпиады в Лос-Анджелесе. Эти Игры пройдут в США. Если бы прошли в другом месте, у меня были бы другие мысли», — поделился в беседе с Metaratings.ru Белявский.
До этого сообщалось, что в Прокопьевске Кемеровской области на этих выходных пройдёт Чемпионат России по мотокроссу.
«Понаблюдать за состязаниями приглашаем всех желающих», — приводит «Сiбдепо» слова мэра города Максима Шкарабейникова.
Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявлял, что в грядущих Олимпийских играх в Лос-Анджелесе в 2028 году может принять участие и российская делегация, причём в намного большем составе.
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