Губерниев выразил уверенность в участии россиян в Играх в Лос-Анджелесе

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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что в грядущих Олимпийских играх в Лос-Анджелесе в 2028 году может принять участие и российская делегация, причём в намного большем составе.
«Мне кажется, что в Лос-Анджелес от нас поедет более внушительная делегация. Про зиму сейчас говорить не готов – многое будет зависеть от выборов президента МОК, но кто-то, безусловно, поедет. Конечно, если такие, как Елена Вяльбе, не будут вставлять палки в колёса», – прокомментировал в беседе с Metaratings.ru Губерниев.
Ранее Дмитрий Губерниев говорил, что после Олимпиады в Париже вырастет число российских спортсменов, которые оформят нейтральный статус для участия в международных соревнованиях.
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