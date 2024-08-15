Около 900 спортсменов стартуют в заплыве на открытой воде в Рузе

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
На Рузском водохранилище 17 августа состоится первый массовый заплыв нового этапа X-WATERS World Championship – X-WATERS Moscow Ruza 2024. На старт выйдут около 900 пловцов-любителей, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области, при информационной поддержке которого проходят соревнования.
«Заплыв X-WATERS Moscow Ruza пройдет на базе санатория «Русь». В программе заплыва дистанции 500 м, 1, 3 и 5 км, эстафета из двух этапов по 1 км, а также детские заплывы на 50 и 200 м. Каждый финиширующий получит медаль. Сильнейшие участники поборются за призы чемпионата X-WATERS World Championship 2024 по итогам всех стартов сезона», – рассказали в министерстве.В заплыве примут участие спортсмены из нескольких регионов России и других стран. Спортивная программа мероприятия будет совмещена с культурной. Для участников и гостей соревнований проведут экскурсии по достопримечательностям Рузы.
Организатором мероприятия выступает крупнейшая международная плавательная серия, основанная в России, – X-WATERS.
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