Губерниев предрёк рост числа российских спортсменов с нейтральным статусом

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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что после Олимпиады в Париже вырастет число российских спортсменов, которые оформят нейтральный статус для участия в международных соревнованиях.
«Но нам надо возвращать флаг и гимн. Гребцы сейчас поедут в Самарканд на чемпионат мира полным составом. Ещё скоро будет отбор на Кубок Доброй Воли. Мне очень нравится подход белорусов к этому вопросу, а они ведь завоевали несколько медалей в Париже», – добавил в беседе с Metaratings.ru Губерниев.
Ранее директор по связям с общественностью Международного паралимпийского комитета (МПК) Крейг Спенс сообщил, что на Паралимпийских играх в Париже выступят 90 спортсменов из России в нейтральном статусе.
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