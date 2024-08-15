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Губерниев предрёк рост числа российских спортсменов с нейтральным статусом

15 августа 2024, 17:48
Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что после Олимпиады в Париже вырастет число российских спортсменов, которые оформят нейтральный статус для участия в международных соревнованиях.


«Но нам надо возвращать флаг и гимн. Гребцы сейчас поедут в Самарканд на чемпионат мира полным составом. Ещё скоро будет отбор на Кубок Доброй Воли. Мне очень нравится подход белорусов к этому вопросу, а они ведь завоевали несколько медалей в Париже», – добавил в беседе с Metaratings.ru Губерниев.

Ранее директор по связям с общественностью Международного паралимпийского комитета (МПК) Крейг Спенс сообщил, что на Паралимпийских играх в Париже выступят 90 спортсменов из России в нейтральном статусе.

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Чинквини объяснил, почему в этом сезоне «Зениту» будет проще
Чинквини: «Зенит» сейчас очень силён
15 августа 2024, 18:21

Фото: iStock/mel-nik

Итальянский менеджер Оресте Чинквини высказал мнение о том, что в этом сезоне РПЛ «Зенит» испытает меньше проблем, поскольку на данный момент команда обладает значительной силой.
Он высказал уверенность в победе команды.

«Зенит» сейчас очень силён, важнейший клуб для России, их поддерживает большая компания. Семак продлил контракт и это имеет большое значение. В него верят, а он даёт результат. В прошлом сезоне «Динамо» стало очень серьезным конкурентом, но в этом сезоне им должно быть попроще. Верю, что «Зенит» станет чемпионом», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Чинквини.

Ранее бывший генеральный директор «Крыльев Советов», «Пари НН» и «Торпедо» Денис Маслов заявлял о стабильности ЦСКА. Так он комментировал игру команды в новом сезоне при тренере Марко Николиче.

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#рпл
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Мостовой раскрыл, как решить ситуацию Соболеву и «Спартаку»
Мостовой рекомендовал сторонам искать компромисс
15 августа 2024, 18:04

Фото: iStock/Алексей Даничев

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой в комментарии о перспективах форварда Александра Соболева в «Спартаке» заявил, что обеим сторонам в этой ситуации нужно прийти к компромиссу.
«Ситуация с Соболевым очень сложная, но мы не знаем всех деталей. Не знаем, кто и что кому говорил. Какой бы я дал совет? Надо искать компромисс, иного не дано. Тут нужно желание двух сторон, чтобы выйти из этой ситуации. Надеемся, она решится благополучно», — пояснил в беседе с «РБ Спорт» Мостовой.

Напомним, что Александр Соболев провёл на поле за «Спартак» в нынешнем сезоне, отыграв всего лишь 67 минут. Отмечается, что на данный момент футболист отстранён от первой команды.

Ранее Александр Мостовой высказал мнение о том, что нападающий Артём Дзюба нужен «Крыльям Советов».

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#спорт
#мнение
#переход
#спартак
#футболист
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Мостовой раскрыл, кому нужен Дзюба
Мостовой: Дзюба необходим «Крыльям Советов»
15 августа 2024, 17:54

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой высказал мнение о том, что нападающий Артём Дзюба нужен «Крыльям Советов».
«Дзюба однозначно нужен самарцам. Это команда, которой не хватает хороших футболистам. Артем же без клуба. Если он хочет играть, то надо искать команду. Вряд ли у него много вариантов, но он еще год-два сможет помочь любой команде. Дзюба ведь не говорил, что заканчивает карьеру, поэтому пусть играет», — выразил уверенность в беседе с Metaratings.ru Мостовой.

Ранее бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Хомуха объяснял переход нападающего «армейцев» Фёдора Чалова в ПАОК желанием попробовать себя на новом месте, а также стремлением участвовать в еврокубках.

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#переход
#футбол
#спорт
#спортсмены
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Подмосковные гандболисты выиграли Спартакиаду учащихся, разгромив москвичей
15 августа 2024, 16:28

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Сборная Московской области выиграла соревнования по гандболу среди юношей в рамках XII летней Спартакиады учащихся России. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
«В полуфинальных матчах представители Подмосковья разгромили сборную Краснодарского края со счетом 43:30. В финале команда Московской области встретилась с соперниками из Москвы. В упорной борьбе подмосковные спортсмены завершили игру убедительной победой – 38:26», – говорится в сообщении.
Турнир среди гандболистов 2008-2009 годов рождения проходил в Астрахани. За призовые места боролись команды из 12 регионов.

В министерстве напомнили, что XII летняя Спартакиада учащихся России проводится по 51 виду спорта. Финальные соревнования пройдут в сентябре этого года.

Турнир проводится в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

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#минспорт мо
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#подмосковье
#московская область
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На чемпионат мира по русским шашкам съедутся спортсмены из 25 стран
15 августа 2024, 14:01

Фото: iStock/graphics.vp

Чемпионат мира по русским шашкам будет проходить с 5 по 15 сентября на территории парка «Патриот» Одинцовского городского округа, участие в турнире примут спортсмены из 25 стран, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«Участниками чемпионата станут спортсмены из США, Китая, Белоруссии, Германии, Казахстана, Турции, Киргизии, Норвегии, Монголии, Колумбии, Азербайджана, Эфиопии, Таджикистана, Конго, Туркмении, Анголы, Узбекистана, Венгрии, Молдавии, Болгарии, Грузии, Литвы, Латвии, Румынии и России», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в сборную России вошли 28 сильнейших отечественных спортсменов.

В рамках чемпионата состоится также «Гала-матч Лидеров». В рамках этого матча в шашки сыграют представители государственной власти, руководители крупнейших корпораций и компаний, а также знаменитости.

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Стало известно число спортсменов из России на Паралимпиаде в Париже
На Паралимпиаде в Париже выступят 90 спортсменов из России в нейтральном статусе
14 августа 2024, 22:29

Фото: istock/Natalia Kirsanova

На Паралимпийских играх в Париже выступят 90 спортсменов из России в нейтральном статусе. Об этом сообщил директор по связям с общественностью Международного паралимпийского комитета (МПК) Крейг Спенс в беседе с ТАСС. Еще 8 нейтральных участников — спортсмены из Белоруссии, отметил он.
«В сумме на Паралимпиаде в Париже выступят 98 нейтральных спортсменов: 90 из России и 8 из Белоруссии. МПК принял заявки этих 90 спортсменов, теперь за их аккредитацию отвечает оргкомитет Паралимпиады», — пояснил Спенс.
В марте этого года МПК предоставил критерии, по которым паралимпийцам из России разрешат участвовать в соревнованиях. Сообщалось, что им будет разрешено выступление только в нейтральном статусе, запрещено участвовать в открытии и закрытии Игр, а их медали не будут учитывать в общем зачете.

Паралимпийские игры в Париже начнутся 28 августа и продлятся до 8 сентября.

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Умер трёхкратный чемпион мира по биатлону Александр Ушаков
14 августа 2024, 19:36

Фото: istockphoto/jorgeantonio

В Санкт-Петербурге скончался известный советский биатлонист, трёхкратный чемпион мира, участник трёх зимних Олимпиад Александр Ушаков. Ему было 76 лет.
Сообщение об этом появилось на сайте Союза биатлонистов России (СБР). Спортивные чиновники и коллеги-спортсмены выразили глубокие соболезнования родным и близким покойного.

Ушаков побеждал на чемпионатах мира в составе советской команды в эстафетных гонках 4Х7,5 километра в 1970, 1974 и 1977 годах. В том же 1977 году он стал серебряным призёром чемпионата мира в спринте. Советский биатлонист принимал участие в Олимпийских играх 1972, 1976 и 1980 годов. После окончания карьеры действующего спортсмена Ушаков много лет проработал старшим преподавателем кафедры физического воспитания военно-космической академии имени Можайского в Санкт-Петербурге.

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#спортсмены
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#чиновники
#биатлон
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Маслов: ЦСКА – это монолит нашего футбола
14 августа 2024, 18:55

Фото: iStock/EyeEm Mobile GmbH

Бывший генеральный директор «Крыльев Советов», «Пари НН» и «Торпедо» Денис Маслов заявил о стабильности ЦСКА.
Так он прокомментировал игру команды в новом сезоне при тренере Марко Николиче.

«ЦСКА стабилен. ЦСКА – это монолит нашего футбола. Кто-то говорит, что ЦСКА будет бороться за седьмые, восьмые, десятые места. Нет. ЦСКА всегда будет наверху. Команда всегда играет одним основным составом и всегда добивается успеха. Клуб ЦСКА – это система, в которую ты приходишь и вклиниваешься. И ты должен все свои знания и умения сопоставлять с той системой, которая выстроена в ЦСКА. В ЦСКА мало возможности для творчества. Армия есть армия», — прокомментировал в беседе с Metaratings.ru Маслов.

Ранее полузащитник «Динамо» Махачкала Эгаш Касинтура заявлял, что хотя уровень РПЛ немного снизился, матчи в рамках премьер-лиги стали интереснее.

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Васильев назвал Ушакова легендарнейшим спортсменом
14 августа 2024, 18:41

Фото: РИА Новости/Юрий Сомов

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев выразил соболезнования в связи со смертью биатлониста Александра Ушакова, отметив, что последний был легендарным профессионалом, ставшим для многих примером.
«Выдающийся спортсмен, он в последние годы сильно болел. Мы старались его поддерживать и материально, и морально. Очень большая утрата. Один из легендарнейших спортсменов советской эпохи. Он являлся примером для всех. Очень дисциплинированный, аккуратный человек. Александр Андреевич был одним из тех людей, на которых равнялись», — прокомментировал в беседе с Metaratings.ru Васильев.

Напомним, в составе эстафетной сборной СССР Александр Ушаков трижды выигрывал «золото» на чемпионатах мира.

Ранее сообщалось, что знаменитая советская бегунья, мастер спорта СССР Ирина Подъяловская скончалась на 65-м году жизни.

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