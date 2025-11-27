Березовский назвал причину провала Карпина в «Динамо»

27 ноября 2025, 12:41

Роман Березовский высказался о работе Валерия Карпина в «Динамо»

Фото: Istock/NiseriN

Бывший вратарь «Динамо» Роман Березовский заявил, что Валерий Карпин не достиг высоких результатов в московском клубе из-за проблем с составом.





Карпин покинул «Динамо» 17 ноября. Тренер возглавлял команду в 22 матчах. При нём «бело-голубые» одержали восемь побед, пять раз сыграли вничью и потерпели девять поражений.



В беседе с «Metaratings.ru» Березовский отметил, что Карпин работал в «Динамо» недолго.

«Думаю, из-за проблем с составом он не смог добиться должных результатов. Тюкавин долгое время был травмирован, Майсторович из-за травмы ещё не сыграл в этом сезоне, Карраскаль летом перешёл во «Фламенго». Со стороны казалось, что из-за потери этих игроков у него не было результата», — высказался спортсмен.