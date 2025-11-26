«Раком поставил совет директоров»: Бубнов шокировал деталями ухода Карпина
Александр Бубнов раскрыл детали ухода Карпина с поста главного тренера «Динамо»
Бывший защитник «Динамо» Александр Бубнов высказался об уходе Валерия Карпина с поста главного тренера команды.
Как сообщает «Metaratings.ru», экс-главный тренер московского клуба Карпин перед уходом предъявил совету директоров невыполнимые требования.
«Карпин, знаешь, в атаку пошёл и раком их поставил. Для них это неожиданно было. Они ж сказали, что его никто не убирал. Кого раком Карпин поставил? Весь совет директоров. Он там свои условия, невыполнимые для них, поставил», — приводит спортивный интернет-портал слова Бубнова.Карпин покинул пост главного тренера «Динамо» 17 ноября. Назначение Ролана Гусева исполняющим обязанности главного тренера состоялось в тот же день. После 16 туров в текущем сезоне РПЛ «Динамо» набрало 20 очков и занимает девятое место в турнирной таблице.