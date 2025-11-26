Ковтун о «Зените»: команда стремится к первому месту, но играет «серенько»
Экс-защитник сборной России раскритиковал игру «Зенита» перед зимней паузой РПЛ
Бывший защитник «Спартака», «Динамо» и сборной России Юрий Ковтун в интервью Metaratings.ru оценил шансы «Зенита» завершить первую часть сезона-2025/26 РПЛ на первом месте.
По его мнению, команда стремится к лидирующей позиции, но в этом сезоне демонстрирует нестабильную игру.
«Семак сам отмечает, что при хорошей игре команда перестала набирать очки. «Зенит» играет серенько. В его составе есть яркие футболисты вроде Глушенкова и Кассьерры, но их перформансы не отражают суть игры всей команды. Семаку надо ещё оттачивать игру», — отметил Ковтун.После 16 туров «Зенит» занимает третье место с 32 очками, отставая на одно очко от ЦСКА и на два — от «Краснодара». До зимней паузы петербуржцы сыграют дома с «Рубином» (30 ноября) и «Акроном» (6 декабря).