Березовский назвал Симоняна человеком-эпохой и предложил установить ему памятник
Бывший вратарь «Зенита» и сборной Армении Роман Березовский почтил память Никиты Симоняна, скончавшегося на 100-м году жизни.
Симонян ушёл из жизни 23 ноября, а 27 ноября на арене «Спартака» прошла церемония прощания. Березовский в беседе с Metaratings.ru подчеркнул, что Симонян был человеком, через которого прошли несколько поколений футболистов, и назвал честью участие в его днях рождения. По его словам, экс-игрок и тренер проявил себя на величайшем уровне, а трибуна «Спартака» справедливо носит его имя.
Голкипер заявил, что памятники Никите Павловичу должны появиться и в России, и в Армении. Симонян четырежды становился чемпионом СССР как игрок «Спартака» и дважды — как тренер, выиграл Олимпиаду-1956 и остаётся лучшим бомбардиром клуба с 160 голами.
