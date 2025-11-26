ТВ-аудитория матчей сборной России по футболу в 2025 году выросла на 14,5%
Общая аудитория 10 матчей сборной России в 2025 году составила 43,39 млн человек (4+). В среднем каждый матч смотрели 4,339 млн зрителей, что на 14,5% выше показателя 2024 года (3,791 млн).
По результатам исследования Metaratings.ru, которое проведёно по заказу Российского футбольного союза, худший показатель зафиксирован в матче с Вьетнамом — 2,07 млн зрителей. Наибольшую аудиторию в 2024 году собрал матч с Сербией — 5,793 млн человек. В 2025-м рекордных показателей не было: ближайший к прошлогоднему результату матч с Ираном собрал 5,16 млн телезрителей.
Рост средней аудитории связан с увеличением интереса к матчам на «Матч ТВ», хотя показатели 2023 года были выше из-за трансляций некоторых игр на Первом канале.
Читайте также: