ТВ-аудитория матчей сборной России по футболу в 2025 году выросла на 14,5%

26 ноября 2025, 16:35

Фото: iStock/Dziurek

Общая аудитория 10 матчей сборной России в 2025 году составила 43,39 млн человек (4+). В среднем каждый матч смотрели 4,339 млн зрителей, что на 14,5% выше показателя 2024 года (3,791 млн).