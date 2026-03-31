Березовский: пока «Зенит» не выглядит так, как во времена Малкома и Клаудиньо

31 марта 2026, 15:56

Бывший вратарь «Зенита» Роман Березовский высказался об игре «сине-бело-голубых» в текущем сезоне Российской Премьер-Лиге (РПЛ), а также оценил шансы команды в борьбе за чемпионство. Об этом пишет Metaratings.ru.





По мнению Березовского, «Зенит» демонстрирует уровень игры, который позволяет соперник. Он подчеркнул, что «Динамо» дало возможность петербуржцам создавать моменты, и те успешно их реализовали.





«Не могу сказать, что «Зенит» нашел оптимальную форму и сейчас начнет всех громить. Нельзя делать выводы по одному матчу. Пока команда не выглядит так, как во времена Малкома и Клаудиньо. Но все может измениться», — пояснил бывший вратарь.