Березовский: пока «Зенит» не выглядит так, как во времена Малкома и Клаудиньо
Бывший вратарь «Зенита» Роман Березовский высказался об игре «сине-бело-голубых» в текущем сезоне Российской Премьер-Лиге (РПЛ), а также оценил шансы команды в борьбе за чемпионство. Об этом пишет Metaratings.ru.
По мнению Березовского, «Зенит» демонстрирует уровень игры, который позволяет соперник. Он подчеркнул, что «Динамо» дало возможность петербуржцам создавать моменты, и те успешно их реализовали.
«Не могу сказать, что «Зенит» нашел оптимальную форму и сейчас начнет всех громить. Нельзя делать выводы по одному матчу. Пока команда не выглядит так, как во времена Малкома и Клаудиньо. Но все может измениться», — пояснил бывший вратарь.
По итогам 22 туров чемпионата России по футболу «Зенит» расположился на второй строчке турнирной таблицы. В активе команды 48 очков, что позволяет ей сохранять высокие позиции в лиге. В ближайшую субботу, 4 апреля, «сине-бело-голубые» встретятся с «Крыльями Советов». Матч начнётся в 15:15 по московскому времени.