Экс-футболист сборной России Мостовой высказался об игре нападающего «Краснодара» Кордобы
Александр Мостовой: Нам повезло, что в РПЛ есть Кордоба
Бывший футболист сборной России Александр Мостовой в разговоре с «РБ Спорт» высказался об игре нападающего «Краснодара» Джона Кордобы.
Кордоба, по его мнению, является сильнейшим игроком РПЛ.
«Нам повезло, что в РПЛ есть Кордоба — это как раз тот легионер, который не вызывает сомнений в своем качестве. В его случае не задаешься вопросом, как он вообще тут появился и за что», — отметил Мостовой.
Он подчеркнул необходимость привлечения большего числа игроков, подобных спортсмену, чтобы усилить чемпионат.
Джон Кордоба присоединился к «Краснодару» в июле 2021 года. В сезоне 2022/2023 32-летний нападающий забил 18 голов и отдал 8 результативных передач в 30 встречах во всех турнирах. «Краснодар» лидирует в турнирной таблице РПЛ после 22 туров, имея в активе 49 очков.