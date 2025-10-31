31 октября 2025, 16:40

Фото: iStock/arnaldo moreno

Бывший вратарь «Зенита» и сборной Армении Роман Березовский заявил, что хотел бы поработать в Российской премьер-лиге. Спортсмен рассказал, что сейчас находится в поиске новой команды.





После завершения карьеры Березовский успел поработать наставником вратарей в московском «Динамо» и «Сочи», возглавлял ереванский «Пюник», а также входил в штаб сборной Армении, где исполнял обязанности главного тренера.





«Раньше по работе больше бывал в Армении, сейчас в большей степени нахожусь в Москве. На данный момент предложений от российских клубов нет, пока в процессе поиска. Но мне, конечно, было бы интересно поработать в Премьер-Лиге, рассмотрел бы варианты», — отметил Березовский в беседе с «РБ Спорт».

