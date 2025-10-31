Экс-тренер «Локомотива» оценил игру «Краснодара» в этом сезоне

31 октября 2025, 13:24

Черевченко: «Краснодар» научился добиваться результата при красивой игре

Фото: iStock/bildobjektiv

Бывший главный тренер «Локомотива» Игорь Черевченко заявил, что «Краснодар» в этом сезоне РПЛ «научился добиваться результатов при красивой игре». Его слова передает Metaratings.ru.





Специалист считает, что раньше «быки» показывали интересный футбол, но не добивались нужных результатов на поле. Теперь же, по его мнению, они «научились играть по счету».

«Мусаев сбалансировал игру в атаке и обороне. В последних матчах у «Краснодара» стали возникать проблемы, но он все равно добивается положительного результата. Это признак чемпионской команды. Но вся борьба еще впереди», — сказал собеседник издания.