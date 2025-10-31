Бывший защитник «Зенита» назвал число конкурентов клуба в борьбе за «золото»

31 октября 2025, 15:26

Футболист Вьештица: у «Зенита» есть пять конкурентов в борьбе за «золото»

Фото: istockphoto/Pixfly

Бывший защитник «Зенита» Милан Вьештица прокомментировал выступление петербургской команды в текущем сезоне РПЛ и оценил соперников клуба.





После 13 туров «сине-бело-голубые» находятся на четвёртой строчке таблицы, имея в активе 26 очков.





«Зенит» начал этот сезон как обычно просто ему не везло с результатами. Сейчас в топ-6 все команды равны по силам. Все они борются за чемпионство. Теперь у «Зенита» пять конкурентов в борьбе за «золото», — сказал собеседник Metaratings.ru, добавив, что текущая ситуация является плюсом для всего футбола России.