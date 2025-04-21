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Бериша: лучшим в чемпионской гонке станет «Краснодар»

Фото: iStock/Andreyuu

Фото: iStock/Andreyuu

Футболист «Ахмата» Бернард Бериша после поражения в матче с «Краснодаром» (3:1) заявил, что «быки» смогут сохранить позицию лидера в РПЛ.
«Я не знаю, ситуация [в чемпионской гонке] очень сложная. Нельзя понять, кто будет чемпионом вплоть до последней игры. По моему мнению, лучшим станет «Краснодар». В прошлом году и в этом они играли очень хорошо», — заявил Бериша в беседе с Metaratings.ru.

При этом футболист подчеркнул, что свою карьеру закончит исключительно в «Ахмате».

На сегодняшний день «Краснодар» продолжает оставаться лидером в турнирной таблице, набрав 55 очков. На втором месте находится «Зенит» с 53 очками.

Следующий матч «быков» состоится 25 апреля с махачкалинским «Динамо».

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#матч
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#краснодар
#футболист
В Алма-Ате два бегуна умерли во время полумарафона
20 апреля 2025, 15:21

Фото: iStock/ Pavel1964

Во время полумарафона в Алма-Ате умерли два участника в возрасте 84 лет и 21 года, сообщили организаторы Almaty Half Marathon на своем сайте.
Аккоян Рсалиев и Нурбол Ахмади являлись постоянным участниками забегов, в воскресенье они готовились преодолеть дистанцию в 21,1 км.

84-летний Рсалиев, постоянно принимавший участие в забегах с 2021-го, потерял сознание на первом километре, спустя минуту к нему приехала скорая, однако у мужчины уже отсутствовал пульс и реанимировать его не получилось. Медик заявил, что предварительная причина смерти — тромбоэмболия легочной артерии.

Второй погибший, 21-летний Ахмади, упал на 16-м км дистанции и скончался до приезда медработников. Предварительно, он умер от тромбоэмболии легочной артерии и острой сердечной недостаточности.

Организаторы полумарафона выразили соболезнования семьям погибших и объявили, что планируют оказать их родным материальную помощь.

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Волейболистки «Локомотива» стали трехкратными чемпионками России
Женский «Локомотив» обыграл «Динамо», его волейболистки стали чемпионками России
20 апреля 2025, 01:14

Фото: iStock/razihusin

Калининградский волейбольный клуб «Локомотив» стал чемпионом России, победив в пятом матче финальной серии казанское «Динамо — Ак Барс» со счетом 3-1. О победе волейболисток «Локомотива» сообщает ТАСС.
Решающая встреча прошла в Казани, завершившись партиями 25:21, 19:25, 28:26, 25:21. По итогам серии до трех побед «Локомотив» взял верх со счетом 3-2, взяв реванш за поражение в финале прошлого сезона.

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В матче за третье место подмосковное «Заречье-Одинцово» в пяти играх одолело петербургскую «Ленинградку», завоевав бронзу. Рекордсменом по количеству побед в чемпионатах России остается екатеринбургская «Уралочка-НТМК» (14 побед). У казанского клуба семь чемпионств, у «Локомотива» — три. Московское «Динамо», восьмикратный чемпион, в этом сезоне впервые не вышло в полуфинал.

19 апреля сообщалось, что контрольно‑дисциплинарный комитет Российского футбольного союза пожизненно отстранил бывших игроков «Коломны» Никиту Мерзлюка и Кадыргали Симбаева от любой футбольной деятельности после организации договорного матча с клубом Медиалиги «Амкалом».

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«Лежала на постели, как дохлая лягушка»: неудачи Марии Шараповой в личной жизни, скандалы, сексуальное насилие и абьюз
19 апреля 2025, 12:46

Мария Шарапова (Фото: Instagram*@mariasharapova)

Сегодня, 19 апреля, свой 38-й день рождения отмечает одна из самых прославленных и успешных теннисисток, бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова.
За годы в спортивной карьере она завоевала 36 чемпионских званий в одиночном разряде по версии WTA, пять раз поднималась на вершину пьедестала турниров «Большого шлема» и завоевала серебряную медаль на Олимпийских играх в 2012 году. Личная жизнь известной спортсменки была не менее яркой, перед тем как она встретила свою судьбу, в её жизни было множество романов. Подробности читайте в материале «Радио 1».


Детство будущей звезды


Мария Шарапова (Фото: Instagram*@mariasharapova)

Мария Шарапова родилась 19 апреля 1987 года в Нягани Тюменской области. Родители Марии — уроженцы Гомеля (Республика Беларусь). Однако за несколько месяцев до рождения дочери они были вынуждены переехать в Тюменскую область из-за ухудшения экологической ситуации после аварии на Чернобыльской АЭС.

«У меня было совсем другое воспитание, я родилась в Сибири из-за взрыва на Чернобыльской АЭС, и моя мама была беременна мной, в то время они жили в 30 километрах от места взрыва в Белоруссии. Мы бежали в Сибирь, и там я родилась, а несколько лет спустя мы переехали на юг, в более теплый город на берегу Черного моря, там я и начала свой путь», — вспоминала Шарапова в подкасте Armchair Expert.

Первые шаги в спорте Маша начала делать в Сочи под началом своего отца. Юной спортсменке тогда едва исполнилось 4 года. В 1991 году девочка начала заниматься с тренером Юрием Юдкиным. На мастер-классе Мартины Навратиловой девочке посоветовали продолжить обучение за океаном. Так Шарапова оказалась в США, в академии Ника Боллетьери.

Мария Шарапова (Фото: Instagram*@mariasharapova)

Мария впервые приняла участие в соревнованиях, проводимых Международной федерацией тенниса, в апреле 2001 года, когда ей было 14 лет. С 2003 года Мария начала выступать на взрослых «мейджорах» и к своим 17 годам стала первой россиянкой, выигравшей Уимблдон.

Личная жизнь


Депутат из России


С российским депутатом Государственной Думы от партии «Справедливая Россия» Антоном Беляковым 17-летняя Шарапова познакомилась в кафе Лос-Анджелеса. Почти сразу молодые съехались, но совместная жизнь не задалась, и отношения закончились громким скандалом. По информации из различных источников в российских СМИ, спортсменка в определённый момент времени разорвала отношения с государственным деятелем, что привело к судебному иску со стороны Шараповой по статье «Истязание».

В адрес Белякова якобы выдвигались обвинения в нанесении побоев и иных насильственных действиях, включая действия сексуального характера. Как сообщалось, политик любил выпить и не только, а в состоянии сильного алкогольного и наркотического опьянения часто проявлял агрессию. Однако история не получила продолжения. Мария не комментировала ситуацию, а Беляков не был арестован. Отчёт о судебном заседании никем не освещался.

Музыкант и любитель «погромче»


Адам Левин (Фото: Instagram*@ adamlevine)

Следующим избранником Шараповой стал знаменитый музыкант Адам Левин, солист группы Maroon 5. Они познакомились на вечеринке в честь совершеннолетия спортсменки. Артист узнал о празднике от общих друзей и приехал, чтобы поздравить девушку с днём рождения и исполнить для неё песню.

Их отношения продлились недолго, всего несколько месяцев, и закончились громким разрывом. В СМИ было опубликовано интервью Левина, в котором он утверждал, что Шарапова в постели была «холодна, как дохлая лягушка».

«Я, как и все парни, думал, что она будет громко кричать, но она лежала на постели как дохлая лягушка. Она злилась даже тогда, когда я сам начинал стонать, и говорила мне, что это мешает ей сконцентрироваться», — откровенничал Адам в беседе с The Sun в 2007 году.

Баскетболист с патриархальными взглядами


В 2010 году Мария Шарапова начала встречаться с баскетболистом из Словении по имени Саша Вуячич. Пару познакомила подруга спортсменки. Мгновенно вспыхнувшая искра влекла спортсменов в длительные отношения.

Первый год всё было гладко, а потом баскетболист начал проявлять характер. Оказалось, что он сторонник строгих патриархальных отношений, и непослушание Марии стало оборачиваться агрессией партнера. Пара планировала свадьбу, но спустя два года отношений их союз распался.

Долгожданный принц


Мария Шарапова и Александр Гилксон (Фото: Instagram*@mariasharapova)

Информация о романе Шараповой с британским миллионером и другом британского принца Гарри Александром Гилксом не сразу стала достоянием общественности. Впервые их заметили вместе в аэропорту Лос-Анджелеса в январе 2018 года. Только в октябре Мария впервые поделилась совместным снимком в своих социальных сетях, подтвердив тем самым свои отношения с британцем.

Стало известно, что Александр сделал предложение руки и сердца известной российской теннисистке и преподнёс ей кольцо стоимостью в полмиллиона евро ещё до начала пандемии, в 2020 году. Однако из-за введения режима самоизоляции по всему миру паре пришлось временно отложить свадьбу.

В настоящее время неизвестно, состоялось ли свадебное торжество или нет. Однако Александр и Мария по сей день вместе и уже успели стать родителями. В апреле 2022 года Шарапова сообщила о своей беременности, а 1 июля на свет появился их сын. Ребёнка назвали Теодор (Фёдор).

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Где сейчас живет спортсменка?


Мария Шарапова (Фото: Instagram*@mariasharapova)

Несмотря на отсутствие гражданства, Мария Шарапова постоянно проживает в США. В начале 2024 года известная теннисистка стала владелицей роскошного особняка в Монтесито, штат Калифорния. Стоимость недвижимости составила 11,5 миллиона долларов.

На территории дома есть всё необходимое для комфортного отдыха: бассейн с зоной для релаксации, гостевой дом с отдельной кухней и зоной отдыха, сауна и площадка для барбекю.

Также в собственности спортсменки есть трёхэтажный дом в Манхэттен-Бич, который она построила самостоятельно, и ранчо недалеко от Санта-Барбары.

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РФС пожизненно отстранил Мерзлюка и Симбаева после организации договорного матча
19 апреля 2025, 00:08

Фото: iStock/Dziurek

Контрольно‑дисциплинарный комитет Российского футбольного союза пожизненно отстранил бывших игроков «Коломны» Никиту Мерзлюка и Кадыргали Симбаева от любой футбольной деятельности после организации договорного матча с клубом Медиалиги «Амкалом». Информация об этом находится на сайте РФС.
«В соответствии с частью 2 статьи 124.2 дисциплинарного регламента РФС за организацию договорного матча в футбольных соревнованиях (матч 1/256 Кубка России по футболу сезона 2024/2025 гг. между командами ФК «Амкал» (г. Москва) – ФК «Коломна» (г. Коломна), который состоялся 01 августа 2024 года) – запретить Никите Мерзлюку и Кадыргали Симбаеву осуществлять любую связанную с футболом деятельность пожизненно», — говорится в сообщении.

Причиной отстранения стал факт организации договорного матча в первом раунде пути регионов Кубка России, который прошел 1 августа 2024 года. Тогда «Коломна» проиграла «Амкалу» со счетом 1:8. После этого в соцсетях начала распространяться информация о том, что это была договорная игра. По итогу Никита Мерзлюк и Кадыргал Симбаев лишены возможности осуществлять любую футбольную деятельность пожизненно. При этом результат матча остался без изменений.

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Малкин и Кросби сделали Овечкину дорогой подарок в честь его рекорда
Хоккеисты Малкин и Кросби подарили Овечкину часы Rolex
18 апреля 2025, 20:46

Александр Овечкин (Фото: Инстаграм* @aleksandrovechkinofficial)

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинс» Евгений Малкин и капитан команды Сидни Кросби подарили форварду «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину часы после матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Информация об этом появилась в соцсетях «пингвинов».
«Это от нас, поздравляем тебя с рекордом», — отметил Малкин.

Поводом для такого презента стал снайперский рекорд Александра Овечкина в Национальной хоккейной лиге, который спортсмен побил 18 апреля.

Евгений Малкин, Александр Овечкин и Сидни Кросби (Фото: Инстаграм* @penguins)


«Питтсбург Пингвинс» и «Вашингтон Кэпиталз» встретились на «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арене». «Пингвины» одержали победу со счетом 5:2, а Овечкин забил гол. Он стал для него 897-м в рамках регулярных чемпионатов НХЛ. Хоккеист обновил свой же снайперский рекорд.

Ранее сообщалось, что день Александра Овечкина объявила в Вашингтоне мэр города Мюриэл Боузер и приурочила его к 11 апреля, когда клуб «Вашингтон Кэпиталз» чествовал хоккеиста для поклонников.

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