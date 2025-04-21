Бериша: лучшим в чемпионской гонке станет «Краснодар»

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Футболист «Ахмата» Бернард Бериша после поражения в матче с «Краснодаром» (3:1) заявил, что «быки» смогут сохранить позицию лидера в РПЛ.
«Я не знаю, ситуация [в чемпионской гонке] очень сложная. Нельзя понять, кто будет чемпионом вплоть до последней игры. По моему мнению, лучшим станет «Краснодар». В прошлом году и в этом они играли очень хорошо», — заявил Бериша в беседе с Metaratings.ru.
При этом футболист подчеркнул, что свою карьеру закончит исключительно в «Ахмате».
На сегодняшний день «Краснодар» продолжает оставаться лидером в турнирной таблице, набрав 55 очков. На втором месте находится «Зенит» с 53 очками.
Следующий матч «быков» состоится 25 апреля с махачкалинским «Динамо».
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Элина Позднякова