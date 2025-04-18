Колосков: мастерство игроков «Зенита» выше, чем у «Краснодара»

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Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков считает, что у «Краснодара» мало шансов удержаться на первой строчке турнирной таблицы РПЛ.
«Есть такое понятие — уровень индивидуального мастерства. Уровень мастерства игроков «Зенита» на порядок выше, чем у игроков "Краснодара". У Мусаева мощная и хорошо подготовленная физически команда. Но мастерства и разнообразия в атаке не хватает. Футболисты играют забросами на Кордобу, на этом всё развитие атак заканчивается», — сказал Колосков в разговоре с Metaratings.ru.
При этом он уверен, что «быки» поборются за призовые места, но выразил сомнение, что клубу удастся удержаться на первой строчке турнирной таблицы.
Напомним, «Краснодар» набрал 52 очка и пока является лидером РПЛ. Следом идёт «Зенит», набравший 50 очков.
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Элина Позднякова