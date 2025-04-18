Игнатьев: «Краснодар» будет делать всё возможное, чтобы остаться на первом месте

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Экс-тренер сборной России Борис Игнатьев раскрыл свои ожиданиями от матча «Краснодар» – «Ахмат» в 25-м туре Российской Премьер-Лиги.
«Руководители «Краснодара» бросят все силы на то, чтобы психологически поставить команду в рамки необходимого после фиаско с «Зенитом». Но при этом ничего страшного не произошло — «Краснодар» больше не играет с «Зенитом», они играют с командами, с которыми способны», - заявил Игнатьев в интервью Metaratings.ru.По его словам, у «Краснодара» есть все возможности, резервы и ресурсы, чтобы выйти победителями из предстоящих игра. Колосков отметил, что качество игры у «быков» выше, чем у многих соперников.
Так, бывший тренер сборной считает, что «Краснодар» сделает всё, чтобы остаться на первом месте.
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