«Бесполезных игр не бывает»: Овчинников высказался о матчах сборной России
Сергей Овчинников высказался о предстоящих товарищеских матчах сборной России по футболу и подчеркнул, что каждая игра национальной команды вызывает интерес у болельщиков. Об этом сообщает «РБ Спорт».
По мнению бывшего голкипера, уровень соперника не имеет решающего значения: даже матчи с более слабыми командами дают возможность проверить молодых игроков, ближайший резерв и отработать тактические схемы.
Овчинников отметил, что болельщикам в первую очередь важна сама сборная, ведь это главная команда страны. Он также добавил, что критика неизбежна, однако важно отличать конструктивные замечания специалистов от эмоциональных высказываний фанатов.
