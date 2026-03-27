Погребняк назвал главных претендентов на титул РПЛ: «Краснодар» против «Зенита»
Погребняк уверен, что чемпионство РПЛ разыграют «Зенит» и «Краснодар»По его словам, и «Краснодар», и «Зенит» остаются командами, с которыми можно набирать очки, однако именно они выглядят наиболее стабильными на фоне остальных.
Погребняк считает, что борьба за чемпионство, скорее всего, развернётся именно между этими двумя клубами, и вряд ли кто-то ещё сможет вмешаться в гонку за первое место.
Остальным же командам, по его мнению, предстоит сражаться за бронзовые медали. Отдельно экс-форвард отметил, что хотел бы увидеть среди призёров «Балтики».