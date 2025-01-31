Бетербиева назвали фаворитом в бою с Биволом

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Южноафриканский боксер Табисо Мчуну назвал Артура Бетербиева фаворитом в бою с Дмитрием Биволом. По его мнению, дагестанец с трудом, но все же одержит победу.
«Думаю, плюс-минус это будут похожие бои. Бетербиев выиграет. Легко не будет, но он все же немного сильнее. Их первая встреча получилась тяжелой, но Бетербиев был сильнее и опытнее соперника. Это был очень хороший и интересный бой», — пояснил Мчуну в интервью MMA.Metaratings.ru.Напомним, реванш Бивола против Бетербиева пройдет через три недели, 22 февраля, в Саудовской Аравии. Первый их бой завершился победой Бетербиева по решению судей.
На данный момент у Бивола 23 победы и 1 поражение, у Бетербиева — 21 победа и 0 поражений.
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