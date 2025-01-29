Назван следующий оппонент Двалишвили

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Российский боец RCC Иван Штырков назвал Шона О'Мэлли следующим оппонентом чемпиона UFC в легчайшем весе Мераба Двалишвили. По его мнению, новым соперником Петра Яна будет Марлон Вера, а затем — Умар Нурмагомедов.
«Мерабу дадут О'Мэлли. Не знаю, кого дадут Петру Яну. Ждать Умара Нурмагомедова – долгий простой. Может дадут Марлона Веру. Хороший бой в стойке. Потом будет титульный бой Мераба и Шона и претендентский Петра и Умара», — поделился Штырков прогнозом в интервью MMA.Metaratings.ru.Напомним, грузинский боец Мераб Двалишвили в своих последних поединках одержал победу над Умаром Нурмагомедовым, Шоном О'Мэлли и Петром Яном. На сегодняшний день с серией побед выступает лишь Ян, победивший Дейвисона Фигередо и Сонга Ядонга.
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