Беттмэн и Гретцки начнут сопровождать Овечкина после его 890-й шайбы

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Комиссар Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Гэри Беттмэн и нынешний обладатель бомбардирского рекорда канадец Уэйн Гретцки начнут сопровождать российского нападающего Александра Овечкина, когда он забросит 890 шайб.
Об этом рассказал сам спортивный функционер в интервью журналисту Тарику Эль-Баширу. Рекорд Гретцки, некогда считавшийся вечным, составляет 894 шайбы. Беттмэн и сам канадец, прозванный за выдающиеся хоккейные достижения Великим, собираются присутствовать при покорении россиянином голевого достижения. Очевидно, они допускают, что ОВечкину посилам забросить и четыре шайбы в одной игре.
Ранее предполагалось, что российский форвард сможет покорить рекорд Гретцки в следующем сезоне. Однако Овечкин на старте турнира набрал фантастическую форму и забросил 15 шайб в 18 стартовых играх. Статистикам пришлось срочно корректировать расчёты. Теперь они называли февраль-март месяцами, когда падёт рекорд великого канадца. Однако россиянин получил травму, которая оставила его без хоккея на полтора месяца. На днях Александр провёл первую тренировку на льду, но точная дата его возвращения к играм пока неизвестна.
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