Ларионов о версиях про травму Овечкина: в НХЛ никто не будет специально «ломать»

Фото: iStock/FotografieLink
Двукратный олимпийский чемпион, трехкратный обладатель Кубка Стэнли и тренер нижегородского «Торпедо» Игорь Ларионов заявил, что травма нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина — это результат того, что хоккей является живой игрой. По его словам, версии о том, что канадский игрок «Юты» специально травмировал капитана оппонентов, чтобы он не смог побить рекорд канадца Гретцки, несостоятельны, ведь специально «ломать» в НХЛ никто не будет.
«Хоккей — живая игра. Тут нельзя что-то спланировать, подстроить, никогда не знаешь, что произойдет в следующий момент. То, чего добился Овечкин, — исключительно его труд и труд тех, кто с ним играет. А специально «ломать» в НХЛ никто не будет», — поделился Ларионов в беседе с «РБ Спорт».Он также отметил, что Овечкину не нужно пытаться форсировать восстановление после травмы, чтобы не было риска выбыть на еще более долгий срок.
«Сезон длинный. У Саши есть шанс спокойно восстановиться, ничего не форсируя. Если начнешь торопиться, форсировать, можно выбыть на еще больший срок. Я желаю ему выздоровления», — подчеркнул он.Напомним, ранее стало известно, что Овечкин получил травму ноги во время игры с «Ютой». Тот матч «Вашингтон» выиграл со счетом 6:2, а сам Овечкин забросил две шайбы. Однако в третьем периоде он неудачно столкнулся с нападающим команды соперника Джеком Макбейном. Обследование показало, что у россиянина перелом левой малой берцовой кости.
Читайте также:
Врач Резепов: в случае операции восстановление Овечкина займет больше времени
Стало известно, как повлияет перелом Овечкина на его стремление к рекорду Гретцки
Овечкин пропустит до шести недель из-за перелома ноги в матче с «Ютой»
Данил Пономарев