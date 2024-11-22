Стало известно, как повлияет перелом Овечкина на его стремление к рекорду Гретцки

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Бывший нападающий СКА и «Спартака» хоккеист Максим Рыбин заявил, что нападающему «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину будет сложнее побить рекорд канадца Уэйна Гретцки по числе заброшенных шайб из-за полученного перелома ноги. По его словам, капитану должно хватить четырех недель на выздоровление.
«В этом сезоне, может быть, и посложнее будет добраться до рекорда Гретцки. Но в данном случае травма оказалась очень серьезной. С виду так не казалось, на перелом не тянуло. Но оказалось так, как уже есть, поэтому здесь пожелаем скорейшего выздоровления», — поделился он в беседе с Metaratings.ru.Рыбин отметил, что шесть недель — слишком большой срок, Овечкину должно хватить и четырех. Тем более, подчеркнул он, хоккеист будет проходить подготовительный этап с тренировками.
Ранее стало известно, что Овечкин получил травму ноги во время игры с «Ютой». Тот матч «Вашингтон» выиграл со счетом 6:2, а сам Овечкин забросил две шайбы. Однако в третьем периоде он неудачно столкнулся с нападающим команды соперника Джеком Макбейном. Обследование показало, что у россиянина перелом левой малой берцовой кости.
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