Боец ММА Мендонка сломал пенис на тренировке

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Боец ММА Матеус Мендонка сломал пенис во время тренировки. Об этом сообщает сайт MMA Fighting.
В материале пишут, что травму Мендонка получил в ходе отработки приемов джиу-джитсу. Для этого он спаринговался с товарищем по команде. Последний случайно ударил коленом Мендонку в область паха, в результате чего у него сломался пенис.
После получения травмы боец еще месяц не обращался к врачам. В конце декабря он все таки поехал в больницу, где ему диагностировали перелом пениса. По итогу Мендонке запретили тренироваться на протяжении двух месяцев.
Спортсмен сам рассказал о травме своим поклонникам. В своем обращении он попросил помочь ему финансово, так как из-за длительной реабилитации он не сможет обеспечивать семью.
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После получения травмы боец еще месяц не обращался к врачам. В конце декабря он все таки поехал в больницу, где ему диагностировали перелом пениса. По итогу Мендонке запретили тренироваться на протяжении двух месяцев.
Спортсмен сам рассказал о травме своим поклонникам. В своем обращении он попросил помочь ему финансово, так как из-за длительной реабилитации он не сможет обеспечивать семью.
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Иван Мусатов