24 ноября 2026, 14:58

Британского паралимпийца Ли Фрайера обвинили в 11 изнасилованиях

Фото: iStock/matimix

Британского баскетболиста Ли Фрайера обвинили в 11 изнасилованиях и других преступлениях. Об этом пишет газета The New York Times.