Безногого баскетболиста обвинили в 11 изнасилованиях
Британского баскетболиста Ли Фрайера обвинили в 11 изнасилованиях и других преступлениях. Об этом пишет газета The New York Times.
По данным издания, мужчина 11 раз надругался над одной и той же женщиной в трех странах — Великобритании, Испании и ЮАР. Кроме того, спортсмена обвинили в удушении, нападении, контроле в отношениях, тайном наблюдении за людьми во время секса или переодевания, а также в хранении кокаина.
Серебряного призера Паралимпиады-2024 предстал перед судом и признал вину по большинству пунктов обвинения. Британская федерация баскетбола на колясках заявила об отстранении спортсмена от соревнований.
Следующее заседание запланировано на 22 марта 2027 года. До тех пор фигурант будет содержаться под стражей.
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