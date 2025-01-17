Биатлонист Латыпов: нельзя зацикливаться на отсутствии крупных соревнований

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Не стоит зацикливаться на том, что российские биатлонисты не могут участвовать в крупных соревнованиях, лучше искать положительные моменты в сложившейся ситуации. Об этом заявил биатлонист Эдуард Латыпов, отметив, что спортсменам стоит быть готовым ко всем возможным исходам.
«Стало ли в этом сезоне проще, чем год назад, или сложнее? Если вы имеете в виду мотивацию, она всегда есть. Это ведь зависит от того, какие ты цели перед собой ставишь. Когда есть цель стать в чем-то лучше, сильнее, это в любом случае толкает вперед», — поделился Латыпов в интервью RT.В то же время перспективы российского спорта в условиях бана оценил и игрок мини-футбольной команды «Норильский никель» и сборной России Нандо. В беседе с Metaratings.ru футболист подчеркнул, что чемпионат стал сильнее, так как у команд появилось больше времени на подготовку и тренировки.
«У болельщиков пропал интерес к российскому футзалу? Согласен. Раньше были более полные трибуны. В мире неприятная ситуация, это тоже могло повлиять на болельщиков. Сейчас мало ходят на футзал», — пояснил Нандо.Читайте также:
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