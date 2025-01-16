Конькобежцы Подмосковья взяли 10 медалей на Кубке России и всероссийском турнире

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Три золотые, три серебряные и четыре бронзовые медали завоевали спортсмены из Московской области на этапе Кубка России и всероссийских соревнованиях на призы заслуженного мастера спорта А. В. Кибалко, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
Золотые медали на этапе Кубка России завоевали подмосковный конькобежец Даниил Алдошкин в старте на 5000 метров и женская сборная «Московская область-1», не только показавшая лучший результат в спринте на три круга, но и установившая рекорд катка. В составе команды «Московская область-1» выступали Елена Еранина, Ирина Кузнецова и Анастасия Семёнова. Серебро в этом соревновании также выиграли представительницы Подмосковья — команда «Московская область-2» в составе Виктории Морозовой, Елены Чеботаревой и Софьи Годованской.
Бронзу этапа Кубка России взяли Илья Иванов в забеге на 5000 метров и Ирина Кузнецова в забеге 500 метров.
На всероссийских соревнованиях подмосковные спортсменки заняли весь пьедестал почёта в забеге на 500 метров среди юниорок до 18-19 лет золото, серебро и бронзу взяли Ксения Сиразева, Мария Сыряная и Мария Логинова соответственно.
Ещё одну бронзовую медаль соревнований завоевал Владимир Гилюк в забеге среди юниоров на 500 метров. А ещё одно серебро выиграли в командном спринте среди юниоров Вячеслав Ляточевский, Владимир Гилюк и Иван Шепелев.
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Бронзу этапа Кубка России взяли Илья Иванов в забеге на 5000 метров и Ирина Кузнецова в забеге 500 метров.
На всероссийских соревнованиях подмосковные спортсменки заняли весь пьедестал почёта в забеге на 500 метров среди юниорок до 18-19 лет золото, серебро и бронзу взяли Ксения Сиразева, Мария Сыряная и Мария Логинова соответственно.
Ещё одну бронзовую медаль соревнований завоевал Владимир Гилюк в забеге среди юниоров на 500 метров. А ещё одно серебро выиграли в командном спринте среди юниоров Вячеслав Ляточевский, Владимир Гилюк и Иван Шепелев.
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