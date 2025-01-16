Конькобежцы Подмосковья взяли 10 медалей на Кубке России и всероссийском турнире

Вице-президент лиги АСА Асланбек Бадаев назвал недалекими и ничем не подкрепленными мнения о том, что Фаридун Одилов продал и сдал свой бой против Адлана Ибрагимова. По его мнению, к подобным заявлениями нельзя относиться серьезно.