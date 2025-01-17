Конькобежцы Подмосковья взяли ещё 5 медалей Кубка России и всероссийского турнира

Не стоит зацикливаться на том, что российские биатлонисты не могут участвовать в крупных соревнованиях, лучше искать положительные моменты в сложившейся ситуации. Об этом заявил биатлонист Эдуард Латыпов, отметив, что спортсменам стоит быть готовым ко всем возможным исходам.