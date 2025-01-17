Конькобежцы Подмосковья взяли ещё 5 медалей Кубка России и всероссийского турнира

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Две золотые и три бронзовые медали завоевали спортсмены из Московской области в предпоследний день этапа Кубка России и всероссийских соревнований на призы заслуженного мастера спорта А. В. Кибалко, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Золотую медаль Кубка России завоевал представитель Московской области Михаил Казелин в забеге на 1000 метров среди мужчин. Второе место занял конькобежец из Санкт-Петербурга, а на третью ступень пьедестала почёта поднялся алтайский спортсмен», — говорится в сообщении.Бронзовую медаль Кубка России принесла в копилку подмосковной сборной Елена Еранина по итогам забега на дистанции 1000 метров. Кроме того, ещё одну бронзу получили за командный забег на восемь кругом среди мужчин представители Московской области Илья Иванов, Даниил Чмутов и Максим Шарапов.
На всероссийских соревнованиях золотую и бронзовую медали завоевали в заезде на 1000 м среди юниоров 18-19 лет подмосковные спортсменки Мария Сыряная и Мария Логинова соответственно.
Всего в настоящее время сборная Подмосковья заработала на соревнованиях 15 медалей: пять высшего достоинства, три серебряных и семь бронзовых.
Читайте также:
В Балашихе в 14-й раз стартует традиционный Кубок Юрия Ляпкина
В турнире по вольной борьбе в Химках приняли участие более 100 юных спортсменов
ХК «Витязь» на домашнем льду в Балашихе прервал неудачную серию из шести матчей
Лев Каштанов