Биатлонист Латыпов о словах Винклер о недопуске россиян: много лет одно и то же

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Трехкратный олимпийский призер, российский биатлонист Эдуард Латыпов прокомментировал заявление пресс-атташе Международного союза биатлонистов Кристиана Винклера по поводу недопуска россиян к мировым соревнованиям. По его словам, такие заявления слышны уже много лет и не удивляют.
«Они уже давно говорят, что нас не допустят. На протяжении многих лет уже одно и то же. На данный момент, меня это не удивляет. Если у лыжников действительно есть прогресс в лучшую сторону, я только рад. Нам остается только смотреть, как меняется ситуация, и ждать», — поделился спортсмен в беседе с Metaratings.ru.Напомним, Кристиан Винклер ранее заявил, что вопрос о допуске российских спортсменов к международным соревнованиям по биатлону не рассматривался с 2022 года, когда было решено их отстранить.
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