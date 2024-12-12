Биатлонист назвал тяжелой гонку на чемпионате России в Ижевске

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Биатлонист из Пермского края Иван Колотов, занявший четвертое место на чемпионате России в Ижевске в индивидуальной гонке, назвал ее тяжелой. По его словам, это связано с тем, что на трассе смешались свежий и искусственный снег, а температура находилась около нуля.
«Гонку оцениваю, как очень тяжелую из-за свежего снега. Это явно десятка по десятибальной шкале. Вообще это моя самая нелюбимая погода, когда около нуля, рыхлый снег, очень жарко. <…> Скольжение было сложным из-за смеси искусственного и свежего снега, который шел и когда мы приехали, и вчера», — рассказал спортсмен в беседе с «РБ Спорт».В то же время стало известно, с чего обычным россиянам начинать подготовку к покорению склонов. Инструктор по сноубордингу категории «В» Владислав Замятин в разговоре с «Газетой.Ru» отметил, что начинать следует заранее — с выбора подходящего места для катания и бронирования жилья.
«Если хочется открыть сезон пораньше, то подойдет Кемеровская область, поселок Шерегеш. Райдеры чаще всего выбирают его, ведь снег там ложится уже в середине ноября. На Урале сезон начинается преимущественно в начале декабря. А куда-то южнее, например, на Красную Поляну, стоит ехать не раньше середины декабря», — пояснил инструктор.Читайте также:
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