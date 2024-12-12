Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спорт/ Биатлонист назвал тяжелой гонку на чемпионате России в Ижевске

Биатлонист назвал тяжелой гонку на чемпионате России в Ижевске

Фото: iStock/vlado85rs

Фото: iStock/vlado85rs

Биатлонист из Пермского края Иван Колотов, занявший четвертое место на чемпионате России в Ижевске в индивидуальной гонке, назвал ее тяжелой. По его словам, это связано с тем, что на трассе смешались свежий и искусственный снег, а температура находилась около нуля.
«Гонку оцениваю, как очень тяжелую из-за свежего снега. Это явно десятка по десятибальной шкале. Вообще это моя самая нелюбимая погода, когда около нуля, рыхлый снег, очень жарко. <…> Скольжение было сложным из-за смеси искусственного и свежего снега, который шел и когда мы приехали, и вчера», — рассказал спортсмен в беседе с «РБ Спорт».
В то же время стало известно, с чего обычным россиянам начинать подготовку к покорению склонов. Инструктор по сноубордингу категории «В» Владислав Замятин в разговоре с «Газетой.Ru» отметил, что начинать следует заранее — с выбора подходящего места для катания и бронирования жилья.


«Если хочется открыть сезон пораньше, то подойдет Кемеровская область, поселок Шерегеш. Райдеры чаще всего выбирают его, ведь снег там ложится уже в середине ноября. На Урале сезон начинается преимущественно в начале декабря. А куда-то южнее, например, на Красную Поляну, стоит ехать не раньше середины декабря», — пояснил инструктор.
Читайте также:

Подмосковные биатлонисты взяли золото и серебро чемпионата России

Конькобежцы Подмосковья завоевали пять медалей на всероссийских соревнованиях

Юбилейную «Манжоновскую лыжную гонку» в Одинцове проведут в канун Нового года
#спорт
#погода
#снег
#золото
#серебро
#спортсмен
Тренер Тарасова: футбол в России приносит фанатам страдания, а хоккей — победы
12 декабря 2024, 23:19

Фото: iStock/gorodenkoff

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала, почему россияне в опросах не назвали футбол национальным видом спорта. По ее словам, дело в том, что футбол в России приносит болельщикам страдания, в то время как хоккей — победы.
«Футбол не назвали национальным видом спорта? Не удивляет. Все по делу. Футбол приносит нашим болельщикам лишь страдания, а хоккей — победы», — подчеркнула она в беседе с «РБ Спорт».
В то же время стало известно, что в районе Южное Бутово открылся новый ледовый комплекс «Монтреал». Как сообщает АГН «Москва», внутри него посетителей будут ждать две ледовые арены, бросковая зона, залы хореографии и общей физической подготовки и тренажерные залы. Спорткомплекс будет работать для всех желающих, и в нем будут также тренироваться любительские хоккейные команды и воспитанники детских спортшкол.

Читайте также:

Вяльбе возмутилась результатами опроса ВЦИОМ о национальных видах спорта

Эксперт объяснил, почему Шестеркин станет самым высокооплачиваемым вратарем НХЛ

Терещенко назвал проблемы СКА в текущем сезоне КХЛ
#спорт
#хоккей
#футбол
#кхл
#комплекс
#вциом
#спорткомплекс
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Кашире покажут зимнее мотофристайл-шоу команды Алексея Колесникова
12 декабря 2024, 21:24

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В Кашире в новогодние праздники покажут мотофристайл-шоу команды Алексея Колесникова. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Самый титулованный фристайл-мотокросс-райдер России участвовал в крупнейшем в мире турнире Red Bull X Fighters, побеждал на этапах чемпионатов Европы и мира, становился чемпионом России. Команда профессиональных спортсменов FMX13 была основана в 2007 году.
«Шоу пройдет 2 января в 14 часов. Зрителей ждут захватывающие трюки на мотоциклах и багги, акробатические номера, полёты и прыжки с трамплина на мотоциклах», – рассказала исполняющая обязанности начальника отдела по культуре, спорту, туризму и работе с молодёжью Елена Львова.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

Подробную информацию можно будет найти ресурсах администрации и в телеграм-чате «Кашира. Культура. Спорт».

Читайте также:

Подмосковные биатлонисты взяли золото и серебро чемпионата России

Воробьёв поддержал выступающего на чемпионате мира мытищинского пловца

Конькобежцы Подмосковья завоевали пять медалей на всероссийских соревнованиях
#кашира
#спорт
#шоу
#мотоцикл
#подмосковье
#московская область
#зима в подмосковье
#новый год
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Вяльбе возмутилась результатами опроса ВЦИОМ о национальных видах спорта
12 декабря 2024, 19:26

Фото: iStock/FotografieLink

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе осталась недовольна результатами опроса ВЦИОМ о национальных видах спорта. Её слова приводит издание «ВсеПроСпорт».
В частности, её смутило присутствие в списке футбола. Вяльбе задалась вопросом, кто решил, что этот вид спорта считается национальным.

При этом функционер поддержала присутствие в списке хоккея. Также она указала на популярность фигурного катания, добавив при этом, что в России на лыжах катается больше людей, чем на коньках.

Результаты опроса были опубликованы ВЦИОМ 12 декабря. 27% опрошенных назвали национальным видом спорта хоккей. По 9% набрали также фигурное катание и футбол. В результатах опроса не указывался лыжный спорт.

Читайте также:

Вяльбе назвала олимпийскую чемпионку Исинбаеву предателем Родины

Вяльбе рассказала, в чём не согласна с Путиным

Вяльбе поделилась, что жалеет о сказанном про бомбу и Лондон
#спорт
#россия
#футбол
#хоккей
#вциом
#фигурное катание
#опрос
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Гукеш стал 18-м чемпионом мира по шахматам, обыграв Дин Лижэня
12 декабря 2024, 17:09

Фото: iStock/ ilkercelik

На встрече в Сингапурге индиец Доммараджу Гукеш обыграл Дин Лижэня из Китая в 14-й партии матча за мировую шахматную корону и получил титул чемпиона мира, проинформировало агентство ТАСС.
Доммараджу Гукеш играл чёрными фигурами, Дин Лижэнь — чёрными. По результатам 14 партий индийский шахматист одержал победу со счетом 7,5:6,5. Доммараджу Гукеш стал 18-м чемпионом мира.

Дин Лижэню 32 года. В 2023 году он стал чемпионом мира, одержав победу над россиянином Яном Непомнящим на тай-брейке. Гроссмейстер из Китая смог участвовать в матче за титул из-за отказа Магнуса Карлсена из Норвегии защищать звание чемпиона мира.

Доммараджу Гукешу 18 лет, во время проведения турнира претендентов в апреле 2024 года ему было 17 лет, индиец стал самым молодым выигравшим соревнования в истории. Ещё в сентябре гроссмейстер победил во Всемирной шахматной олимпиаде в составе сборной Индии — он набрал девять очков в десяти партиях на первой доске.

Читайте также:

Журова заявила, что World Aquatics издевается над российскими пловцами

Губерниев: победа пловца Лифинцева на ЧМ — триумф спортивной России

Конькобежцы Подмосковья завоевали пять медалей на всероссийских соревнованиях
#соревнования
#шахматы
#китай
#индия
#сингапур
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковные биатлонисты взяли золото и серебро чемпионата России
12 декабря 2024, 16:08

Полина Шевнина (Фото: пресс-служба Минспорта МО)

Биатлонистка из Московской области Полина Шевнина завоевала золотую медаль на чемпионате России по биатлону, а её товарищ по команде Кирилл Стрельцов взял серебряную награду, сообщат пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Полина Шевнина стала лучшей по итогам индивидуальной гонки на 15 километров, стрельбище она допустила только один промах. Второе место заняла спортсменка Свердловской области Наталия Шевченко, а третьей стала Виктории Сливко из Тюмени», — говорится в сообщении.
Отмечается также, что Кирилл Стрельцов из Подмосковья стал вторым в индивидуальной гонке на 20 километров. Победителю — Александру Логинову из Тюменской области — он уступил 39 секунд. А третье место занял Рустам Каюмов из Ямало-Ненецкого автономного округа.

Читайте также:

Воробьёв поддержал выступающего на чемпионате мира мытищинского пловца

Конькобежцы Подмосковья завоевали пять медалей на всероссийских соревнованиях

Журова заявила, что World Aquatics издевается над российскими пловцами
#минспорта мо
#биатлон
#чемпионат россии
#медали
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Воробьёв поддержал выступающего на чемпионате мира мытищинского пловца
12 декабря 2024, 15:52

Фото: телеграм-канал Андрея Воробьёва

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выразил поддержку 19-летнему Роману Акимову из Мытищ, который в составе сборной России выступает на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Будапеште.
В полуфинальном заплыве вольным стилем на 400 м Роман занял седьмое место.
«Мы следим, как проходят соревнования и переживаем за наших спортсменов. Знаю, как ребятам сейчас непросто. Впервые за 2,5 года российские спортсмены участвуют в состязаниях такого уровня почти без ограничений. 15 декабря пройдёт ещё один заплыв на 200 м. Рома, мы все болеем за тебя и за нашу сборную! Мы с тобой!», – написал Воробьёв в своём телеграм-канале.
Он добавил, что сейчас подмосковная сборная занимает второе место в общекомандном зачёте чемпионата, завоевав две золотые медали.

Читайте также:

Конькобежцы Подмосковья завоевали пять медалей на всероссийских соревнованиях

Подмосковные фехтовальщицы заняли третье место на первенстве России

Юбилейную «Манжоновскую лыжную гонку» в Одинцове проведут в канун Нового года
#московская область
#подмосковье
#губернатор
#андрей воробьёв
#плавание
#чемпионат
#соревнования
#спортсмены
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Конькобежцы Подмосковья завоевали пять медалей на всероссийских соревнованиях
12 декабря 2024, 13:19

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Две серебряные и три бронзовые медали завоевали представители Московской области на всероссийских соревнованиях по конькобежному спорту «памяти Б. И. Шавырина, сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
«Две медали сборной Подмосковья принесла гонка среди женщин на дистанции 3 тысячи метров. По итогам заезда на вторую ступень пьедестала поднялась Елена Еранина, а Анастасия Семенова завоевала бронзовую награду. Золотую медаль в этом соревновании выиграла спортсменка из Мурманской области», — говорится в сообщении.
Серебряную медаль завоевал и подмосковный конькобежец Илья Иванов в старте на 5000 метров среди мужчин.

Кроме того, две бронзовые медали представители Подмосковья выиграли в заездах на 500 метров. В соревновании среди женщин эту награду завоевала Ирина Кузнецова, а среди мужчин — Михаил Казелин.

Всероссийские соревнования по конькобежному спорту памяти Б. И. Шавырина проводятся в Коломне с 10 по 13 декабря.

Читайте также:

Подмосковные фехтовальщицы заняли третье место на первенстве России

Юбилейную «Манжоновскую лыжную гонку» в Одинцове проведут в канун Нового года

Губерниев: победа пловца Лифинцева на ЧМ — триумф спортивной России
#минспорта мо
#конькобежный спорт
#соревнования
#медали
#коломна
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Журова заявила, что World Aquatics издевается над российскими пловцами
12 декабря 2024, 13:18

Светлана Журова (Фото: РИА Новости/ Владимир Федоренко)

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) издевается над российскими пловцами. Ее процитировал «ВсеПроСпорт».
«Вообще двойственные чувства сейчас. С одной стороны, наши пловцы выиграли первые медали чемпионата мира, молодцы, поехали, показывают свою силу, хочется поздравить их. Но нет флага, гимна, эта неправильность раздражает многих людей», — обратила внимание Светлана Журова.

Депутат Госдумы полагает, что запреты от World Aquatics на общение россиян с представителями средств массовой информации и на обнародование результатов на ресурсах Федерации водных видов спорта РФ направлены на раскол общества.

Светлана Журова отметила, что в понимании World Aquatics РФ и победа несовместимы и многие международные федерации раздражают победы российских спортсменов.

Россияне выступают на чемпионате мира в нейтральном статусе.

Читайте также:

Губерниев: победа пловца Лифинцева на ЧМ — триумф спортивной России

Виктор Немков: третий бой Вадима Немкова с Кори Андерсоном пройдет, как и второй

Мостовой о карьере Соболева: в «Зените» многие сидят и становятся чемпионами
#победа
#медали
#светлана журова
#россияне
#депутат
#рф
#плавание
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковные фехтовальщицы заняли третье место на первенстве России
12 декабря 2024, 11:59

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Команда рапиристок из Московской области завоевала бронзовую медаль на первенстве по фехтованию среди спортсменов до 15 лет, сообщает пресс-служба Минспорта Подмосковья.
«В составе сборной «Московская область-1», поднявшейся на третью ступень пьедестала почёта в командном зачёте соревнования, выступали Елена Сучкова, Мария Нагорная, Евангелина Моргунова и Маргарита Дзобаева. Первое место заняла команда фехтовальщиц из Курской области, а втрое — представительницы Санкт-Петербурга. Всего за призовые места боролись 42 команды», — говорится в сообщении.
Первенство России по фехтованию среди спортсменов до 15 лет стартовало 3 декабря и продлится до 13 декабря. Турнир проводится в Уфе, в нём участвуют свыше 800 саблистов, шпажистов и рапиристов из 38 российских регионов.

Читайте также:

Юбилейную «Манжоновскую лыжную гонку» в Одинцове проведут в канун Нового года

Губерниев: победа пловца Лифинцева на ЧМ — триумф спортивной России

«Не обольщаемся»: в Госдуме оценили вероятность возвращения россиян на международную арену
#первенство
#минспорта мо
#медаль
#фехтование
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате