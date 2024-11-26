Российского биатлониста лишили четырёх медалей после отклонения апелляции в CAS

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Российский биатлонист Евгений Устюгов лишился золотой и бронзовой медалей после проигрыша дела в апелляционном комитете Спортивного арбитражного суда (CAS). Об этом сообщается на сайте независимого дисциплинарного органа Biathlon Integrity Unit (BIU).
Отмечается, что судом были поддержаны выводы антидопингового комитета CAS о ряде аномалий, которые были выявлены в биологическом паспорте Устюгова.
Решением суда он дисквалифирован на четыре года. Также были аннулированы все его результаты в соревнованиях с 24 января 2010 года и до конца сезоны 2013/2014. Таким образом, он лишился золотой и бронзовой медалей, полученных на Играх в Ванкувере, а также двух серебряных медалей, которые были завоеваны на российском чемпионате мира 2011 года в Ханты-Мансийске.
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