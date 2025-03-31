Слепцова назвала готовых выступить на международных стартах биатлонистов

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Олимпийская биатлонистка-чемпионка Светлана Слепцова назвала порталу Metaratings.ru фамилии спортсменов, способных составить конкуренцию на международных соревнованиях.
«Я думаю, что если допуск сейчас произойдёт, то из девчонок конкуренцию составят на международной арене Халили, Резцова, Сливко, Казакевич и можно ещё назвать Метеля… (…) У мужиков побольше будет: Логинов, Латыпов, Бажин, Халили, Бабиков…» — прокомментировала собеседница.Слепцова добавила, что после трехлетнего перерыва выступать будет непросто, ведь спортсмены, по ее словам, теряют мотивацию. По мнению собеседницы, «первый год точно будет тяжёлым».
Российских спортсменов отстранили от участия в международных турнирах после начала спецоперации на Украине в конце февраля 2022 года.
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