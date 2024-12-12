Юбилейную «Манжоновскую лыжную гонку» в Одинцове проведут в канун Нового года

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Традиционная «Манжоновская лыжная гонка» состоится в Одинцовском городском округе 31 декабря, этот год станет для турнира юбилейным — 55-м, в заездах участвуют как любители, так и профессионалы, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«Принять участие в соревновании могут все желающие, возрастных ограничений нет. В этом году попробовать свои силы можно будет на одной из пяти дистанций: 600 метров, 1,2 километра, 3 километра, 6 километров и 18 километров. Ожидается, что на старты выйдут около полутора тысяч участников», — говорится в сообщении.Онлайн-регистрация на гонку откроется 20 декабря. Ссылку на неё разместят на официальном сайте Одинцовского парка культуры, спорта и отдыха имени Ларисы Лазутиной и в Telegram-канале парка. Будет доступно 1300 бесплатных слотов. Дополнительная регистрация с платными слотами уже открыта.
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