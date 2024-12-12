Подмосковные биатлонисты взяли золото и серебро чемпионата России

Полина Шевнина (Фото: пресс-служба Минспорта МО)
Биатлонистка из Московской области Полина Шевнина завоевала золотую медаль на чемпионате России по биатлону, а её товарищ по команде Кирилл Стрельцов взял серебряную награду, сообщат пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Полина Шевнина стала лучшей по итогам индивидуальной гонки на 15 километров, стрельбище она допустила только один промах. Второе место заняла спортсменка Свердловской области Наталия Шевченко, а третьей стала Виктории Сливко из Тюмени», — говорится в сообщении.Отмечается также, что Кирилл Стрельцов из Подмосковья стал вторым в индивидуальной гонке на 20 километров. Победителю — Александру Логинову из Тюменской области — он уступил 39 секунд. А третье место занял Рустам Каюмов из Ямало-Ненецкого автономного округа.
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