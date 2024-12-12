Конькобежцы Подмосковья завоевали пять медалей на всероссийских соревнованиях

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Две серебряные и три бронзовые медали завоевали представители Московской области на всероссийских соревнованиях по конькобежному спорту «памяти Б. И. Шавырина, сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
«Две медали сборной Подмосковья принесла гонка среди женщин на дистанции 3 тысячи метров. По итогам заезда на вторую ступень пьедестала поднялась Елена Еранина, а Анастасия Семенова завоевала бронзовую награду. Золотую медаль в этом соревновании выиграла спортсменка из Мурманской области», — говорится в сообщении.Серебряную медаль завоевал и подмосковный конькобежец Илья Иванов в старте на 5000 метров среди мужчин.
Кроме того, две бронзовые медали представители Подмосковья выиграли в заездах на 500 метров. В соревновании среди женщин эту награду завоевала Ирина Кузнецова, а среди мужчин — Михаил Казелин.
Всероссийские соревнования по конькобежному спорту памяти Б. И. Шавырина проводятся в Коломне с 10 по 13 декабря.
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