Биатлонист Поварницын считает российских спортсменов на уровне топ-10 в мире

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Известный российский биатлонист Александр Поварницын подвёл итоги сезона и высказал своё мнение о крупнейших международных стартах. Он считает, что спортсмены, выступавшие на чемпионате и Кубке России, вполне могли бы на равных бороться с представителями топ-10 мирового биатлона.
В разговоре с корреспондентом спортивного портала Metaratings.ru свою собственную форму, особенно в концовке сезона, стреляющий лыжник оценил как неудовлетворительную. Он считает причиной этого пробелы, допущенные в ходе физической подготовки.
Что касается международных соревнований, то он уверен, что ведущие спортсмены страны и его партнёры по сборной России остаются вполне конкурентноспособными на уровне топ-10 мирового рейтинга. А при должной подготовке «наши ребята» вполне способны побороться и за призовые места, заключил Поварницын.
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«Для меня был очень сложный сезон. Концовка сезона вышла очень плохой, не знаю, в чём было дело. Недостаточно, наверное, тренировался, физически было тяжело. Возможно, связано с тем, что не смог подстроиться под трассы», — сказал биатлонист.
Что касается международных соревнований, то он уверен, что ведущие спортсмены страны и его партнёры по сборной России остаются вполне конкурентноспособными на уровне топ-10 мирового рейтинга. А при должной подготовке «наши ребята» вполне способны побороться и за призовые места, заключил Поварницын.
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Александр Бойцов